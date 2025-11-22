Europol tăng cường hỗ trợ các quốc gia EU thực thi các lệnh trừng phạt

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết đang đẩy mạnh việc hỗ trợ các quốc gia thành viên thực thi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh các mạng lưới tội phạm ngày càng tìm kiếm những phương thức tinh vi hơn nhằm “né” các biện pháp hạn chế liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Động thái này phản ánh nỗ lực phối hợp của châu Âu nhằm siết chặt kiểm soát hành vi trốn tránh các lệnh trừng phạt và ngăn chặn các hoạt động phạm pháp lợi dụng bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Theo Europol, một Nhóm Chuyên trách về trừng phạt đã được thành lập trong khuôn khổ Trung tâm Tội phạm Kinh tế và Tài chính châu Âu (European Financial and Economic Crime Centre), với nhiệm vụ hỗ trợ các nhà chức trách xác định và triệt phá những đường dây tội phạm liên quan đến việc lách các biện pháp trừng phạt.

Dựa trên kinh nghiệm thu được từ Chiến dịch OSCAR, khởi động năm 2022, nhóm chuyên trách này vận dụng năng lực tổng hợp của Europol trong thu thập thông tin tình báo, phân tích dữ liệu và truy tìm dòng tiền để hỗ trợ lực lượng điều tra làm rõ các tuyến thương mại bất hợp pháp, theo dõi luồng tài chính và phát hiện những hoạt động phạm pháp kèm theo như rửa tiền, gian lận hải quan hay làm giả giấy tờ.

Những năng lực mới được tăng cường đã trực tiếp góp phần hỗ trợ một số cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn trốn tránh lệnh trừng phạt tại nhiều nước thành viên EU.

Trong nỗ lực củng cố phản ứng chung của châu Âu trước tình trạng né tránh các biện pháp hạn chế, Europol và Văn phòng Chống Gian lận châu Âu (OLAF) đã khởi động sáng kiến chung mang tên Dự án Transporter, tập trung vào hoạt động xuất khẩu xe sang các nước thứ ba.

Nhiều quốc gia thành viên đã ghi nhận sự gia tăng đột biến của các lô hàng dạng này, thường đi kèm giấy tờ giả mạo, tuyến vận chuyển vòng vèo và dấu hiệu rửa tiền.

Các yếu tố này cho thấy sự tồn tại của những mạng lưới có tổ chức, khai thác lợi ích thương mại để lách các biện pháp hạn chế của EU.

Dự án Transporter quy tụ các lực lượng điều tra chuyên môn từ cơ quan hải quan, cảnh sát và các đơn vị chống tội phạm tài chính, với mục tiêu thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kỹ thuật nghiệp vụ và tăng cường phối hợp tác chiến trên toàn châu Âu. Đây được xem là một bước bổ sung quan trọng cho vai trò ngày càng mở rộng của Nhóm Chuyên trách về trừng phạt trong cấu trúc hoạt động của Europol.

Bên cạnh đó, Nền tảng Đa ngành châu Âu chống lại các Mối đe dọa Tội phạm (EMPACT) tiếp tục đảm nhiệm vai trò then chốt trong việc ứng phó những thách thức nghiêm trọng do tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gây ra.

Với cơ chế hợp tác kéo dài theo chu kỳ 4 năm, EMPACT thúc đẩy liên kết về tình báo, chiến lược và hoạt động giữa cơ quan chức năng các nước thành viên, các tổ chức và cơ quan của EU cùng nhiều đối tác quốc tế, hướng tới các ưu tiên tội phạm chung và khung ứng phó đồng bộ trong toàn khối./.

