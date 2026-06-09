Hà Nội khẩn trương khắc phục sự cố do mưa lớn kéo theo đất đá đổ xuống nhà dân

Ngày 9/6, do ảnh hưởng của trận mưa tối 8/6, tại khu Tân Bình, xã Xuân Mai (Hà Nội), một đoạn tường dài hơn 50m bất ngờ đổ sập. Nước từ khu vực đồi phía trên theo vị trí tường đổ kéo theo đất đá và rác thải cuốn xa hơn 100m, phủ kín đường giao thông và khu vực nhà dân xung quanh.

Sự cố không gây thiệt hại về người. Hiện người dân cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã và đang khẩn trương khắc phục sự cố, thống kê thiệt hại, dọn bùn đất, vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống dân sinh.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thông tin, trong thời điểm mưa lớn xuất hiện điểm úng ngập tại Phú Xá, Võ Chí Công (trước tòa UDIC). Đến thời điểm 22h ngày 8/6, điểm Phú Xá còn ngập, độ sâu trung bình 0,2m. Trước tình hình đó, công ty đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Đồng thời, công ty cũng vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 5/20 bơm), Trạm bơm Cổ Nhuế (vận hành 2/4 bơm), Trạm bơm Đồng Bông 1 (vận hành 1/3 bơm) nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tối 8/6, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện mưa trên diện rộng, nguyên nhân do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường kết hợp hội tụ gió lên đến 5.000m.

Lượng mưa đo được đến thời điểm 22h ngày 8/6 như sau: Phú Thượng 79,8 mm; Yên Sở 54,4mm; Vĩnh Tuy 40,2mm; Đông Ngạc 40,2mm; Phúc Lợi 36,2mm; Hoàng Mai 35,6mm; Long Biên 34,4mm; Hai Bà Trưng 34,4mm; Từ Liêm 33,7mm; Thanh Liệt 33,5mm.

Lượng mưa đo được tại một số xã như: xã Xuân Mai 61,4mm; xã Vĩnh Thanh 86,4mm; xã Phù Đổng 15,6mm; xã Đông Anh 85,5mm; xã Thường Tín 117,4mm; xã Thanh Trì 31,4mm; xã Gia Lâm 46,6mm.

Mực nước đo được tại các sông như sau: sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) 3,97m; sông Tô Lịch (đập Thanh Liệt) 3,02m; sông Lừ (Lừ Sét) 3,9m; Kim Ngưu (cống quay) 3,10m; sông Sét (cống quay) 2,98m. Hồ Hoàn Kiếm 7,72m; hồ Giảng Võ 3,78m; hồ Linh Đàm 2,54m; hồ Định Công 3,5m.

Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục xuất hiện các trận mưa lớn. Do đó, các lực lượng, phương tiện của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh bảo đảm khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tối đa các điểm úng ngập cục bộ./.

Điện Biên di dời khẩn cấp hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở sau mưa lớn Sau trận mưa lớn vào tối ngày 7 và sáng ngày 8/6, qua kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương phát hiện trong khu vực nhà ông Lò Văn Thọ, bản Nậm Nèn 1, xuất hiện một số vết nứt đất lớn, kéo dài.