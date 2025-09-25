Hà Nội khẩn trương thu hoạch lúa "xanh nhà hơn già đồng"

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Sở đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi, địa phương triển khai các công tác phòng chống bão, tiêu kiệt nước đệm trong hệ thống thủy lợi nội đồng; duy trì ứng trực, sẵn sàng kích hoạt phương án tiêu úng bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hạn chế tối đa thiệt hại trong và sau bão số 9.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch nông sản, rà soát vị trí đê điều xung yếu, khu dân cư có nguy cơ ngập lụt sâu...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết mặc dù bão số 9 đã suy yếu, nhưng Hà Nội vẫn hứng chịu mưa lớn trong ngày 25-26/9.

Do đó, các địa phương không nên chủ quan mà cần tập trung cao độ cho công tác ứng phó, nhất là chủ động dự trữ vật tư, phương tiện, sẵn sàng triển khai bơm tiêu, hộ đê, không để bất ngờ bị động khi thiên tai xảy ra.

Ông Nguyễn Xuân Đại yêu cầu các xã, phường thuộc khu vực ngoại thành tiếp tục rà soát kỹ diện tích lúa đã chín, tổ chức gặt nhanh, gọn, bảo đảm an toàn lao động trong điều kiện mưa gió; đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp thủy lợi vận hành công trình tiêu úng ngay khi xuất hiện mưa lớn.

Các đơn vị, địa phương phải bố trí lực lượng túc trực tại những điểm đê, kè, cống xung yếu để kịp thời xử lý tình huống; có phương án di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Đồng thời, rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Đặc biệt, lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt, các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua trên địa bàn các xã như Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai...

Tại các địa bàn ở lưu vực sông Bùi, thường xuyên chịu tác động của lũ rừng ngang như các xã: Quảng Bị, Hòa Phú, Xuân Mai... đều đã nghiêm túc thực hiện công điện chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Đối với địa bàn xã Hòa Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Xuân Hùng cho biết ngay khi nhận được thông tin về hoàn lưu bão có khả năng ảnh hưởng đến Hà Nội, xã đã họp chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bão, biện pháp ứng phó trên hệ thống truyền thanh của xã và trên các nền tảng mạng xã hội, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng.”

Đồng thời, xã đã tổ chức các đoàn kiểm tra những vị trí đê xung yếu, nhà ở vùng trũng thấp; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ việc di chuyển người, tài sản từ vùng nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn, bảo vệ hệ thống đê điều, thủy lợi.

Tại xã Xuân Mai, một trong những “rốn lũ” của lưu vực sông Bùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Anh Đức cho hay địa phương đã tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi diễn biến mưa bão, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa với tinh thần quyết liệt nhất.

Xã đã rà soát, cập nhật các phương án, huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ,” chú trọng hộ đê, tiêu úng, bảo đảm an toàn công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi, hồ chứa.

Đặc biệt, các thôn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng như Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bồ, Việt An... được giám sát chặt chẽ, sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.

Công tác tuyên truyền, thông báo diễn biến thời tiết 3 lần/ngày giúp người dân chủ động di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm, gia cố nhà cửa.

“Xã đã phối hợp doanh nghiệp môi trường thu dọn, vận chuyển toàn bộ khối lượng rác thải sinh hoạt từ bãi tập kết đến khu xử lý, nơi cao ráo để đề phòng tình huống ngập lụt phát tán chất thải ra đồng ruộng, khu dân cư...,” ông Nguyễn Anh Đức thông tin./.

Bão số 9: Vùng “rốn lũ,” trũng thấp Hà Nội chủ động mọi tình huống Do ảnh hưởng của bão số 9, dự báo từ ngày 25-26/9, Hà Nội hứng mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa nhiều nơi có thể vượt 250mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất.