HLV Mano Polking khó hiểu khi Công an Hà Nội không được đá lượt về trên sân nhà

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 14/5, đại diện của bóng đá Việt Nam là Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiếp đón đối thủ Buriram United FC (Thái Lan) trong trận chung kết lượt đi Giải bóng đá các Câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2024-2025 tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Mano Polking của Công an Hà Nội bày tỏ sự không hài lòng khi đội bóng của ông không được chơi trận chung kết lượt về trên sân nhà, dù là đội có thành tích tốt hơn đối thủ ở vòng bảng.

"Công an Hà Nội và Buriram có màn trình diễn tương đương ở vòng bán kết, tuy nhiên khi ở vòng bảng, chúng tôi đã giành chiến thắng trước họ và là đội dẫn đầu bảng B. Do đó tôi đặt ra câu hỏi với Ban Tổ chức rằng tại sao Công an Hà Nội lại không được chơi trận lượt về trên sân nhà? Tại sao ở trận đấu có tính chất quan trọng nhất mùa giải, chúng tôi - đội đã thể hiện tốt hơn ở vòng bảng khi phân định ngôi thứ - lại phải thi đấu trên sân đối thủ ở lượt về?," nhà cầm quân người Brazil tỏ ra không hài lòng ở buổi họp báo.

Đánh giá về màn "tái đấu" với đại diện Thái Lan ở hai lượt trận chung kết sắp tới (ở vòng bảng, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trước Buriram), huấn luyện viên Mano Polking khẳng định kết quả đối đầu ở vòng bảng không liên quan đến màn so tài giữa hai đội vào ngày mai.

"So với giai đoạn vòng bảng, Buriram đã có rất nhiều thay đổi cả về phong độ cũng như các cầu thủ trong đội hình. Trong đó, Suphanat (Mueanta) là một cầu thủ xuất sắc và sự vắng mặt của cậu ấy (do chấn thương) là tổn thất đối với Buriram. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình, bao gồm các tuyển thủ quốc gia Thái Lan cũng như các ngoại binh. Hy vọng ngày mai sẽ là một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng có chất lượng cao, và chúng tôi mong các cổ động viên sẽ tiếp tục 'tiếp lửa' cho đội bóng - như cách chúng tôi đã được ủng hộ ở lượt trận bán kết," huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ.

Đội trưởng Quang Hải cùng các đồng đội quyết tâm giành lợi thế trước trận lượt về. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cùng tham gia họp báo với huấn luyện viên trưởng Mano Polking, đội trưởng Quang Hải cho biết toàn đội Công an Hà Nội đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu tại sân nhà và các cầu thủ sẽ nỗ lực giành lợi thế ngay từ trận chung kết lượt đi.

"Đây không chỉ là trận đấu giữa hai đội bóng mà còn là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Toàn đội đều muốn thể hiện một màn trình diễn tốt, giành kết quả thuận lợi trước khi hành quân sang Thái Lan," thủ quân của Công an Hà Nội chia sẻ.

Về phía đội khách, huấn luyện viên trưởng Osmar Loss Vieira và thủ quân Theerathon Bunmathan của Buriram cũng bày tỏ quyết tâm hướng đến chức vô địch ở sân chơi Đông Nam Á cấp Câu lạc bộ.

"Trận đấu ngày mai có tính chất hoàn toàn khác so với trận đấu vòng bảng mà chúng tôi đã để thua Công an Hà Nội, tuy nhiên mục tiêu của chúng tôi thì vẫn không thay đổi, đó là giành lấy chức vô địch. Chúng tôi hiểu rõ những thử thách ở hai lượt trận sắp tới, nơi hai đội có thể sẽ phải chiến đấu đến 180 phút," huấn luyện viên Osmar Loss Vieira nhận định.

Huấn luyện viên trưởng của Buriram, ông Osmar Loss Vieira (phải) và đội trưởng Theerathon Bunmathan tham gia buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trong khi đó, đội trưởng Theerathon Bunmathan của đội bóng Thái Lan nhấn mạnh thành tích đối đầu ấn tượng của bản thân trước màn so tài với Công an Hà Nội.

"Tôi chúc mừng bóng đá Việt Nam với chiến thắng của các bạn ở ASEAN Cup 2024 vừa qua. Tuy nhiên, đây là một trận đấu khác, một giải đấu khác. Đặc biệt, khi còn khoác áo Đội tuyển Thái Lan, tôi hiếm khi nhận thất bại trong những lần đối đầu với Đội tuyển Việt Nam," ngôi sao Thái Lan tự tin tuyên bố.

Trận chung kết lượt đi Giải bóng đá các Câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2024-2025 giữa chủ nhà Công an Hà Nội và đội khách Buriram United sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 30 ngày mai 14/5./.

