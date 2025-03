Iraq kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng sau khi Mỹ không kích Houthi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 16/3, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ Al-Sudani nhấn mạnh hạ nhiệt căng thẳng và đối thoại là con đường hiệu quả nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng ở một khu vực nhạy cảm và quan trọng như Trung Đông.

Ông Al-Sudani đưa ra phát biểu trên trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau những đợt không kích của quân đội Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Tuyên bố từ Văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq dẫn lời ông Al-Sudani khẳng định cách tiếp cận này thể hiện lập trường nhất quán của Baghdad về việc giải quyết các thách thức trong khu vực và Iraq sẽ tiếp tục hành động theo nguyên tắc đó.

Về phần mình, ông Hegseth đã điểm lại những diễn biến liên quan các hoạt động quân sự ở Yemen, lưu ý rằng Washington sẽ tiếp tục không kích nếu Houthi không chấm dứt những cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ và dừng các hành động gây gián đoạn hàng hải trên Biển Đỏ.

Hai bên cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác an ninh trong liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Al-Sudani nhắc lại cam kết của Iraq về việc bảo vệ đội ngũ cố vấn của liên minh quốc tế chống IS.

Cuộc điện đàm cũng đề cập đến những chuyển động an ninh khu vực, đặc biệt là tình hình đáng lo ngại ở Syria, vì cả Mỹ và Iraq đều bày tỏ quyết tâm ngăn chặn IS gây ra bất kỳ mối đe dọa nào ở quốc gia Trung Đông này.

Trong diễn biến cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin Không quân Israel đã nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Houthi ở Yemen.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ vừa tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch như vậy.

Không quân Israel đã nâng mức báo động từ tuần trước, sau khi Houthi đe dọa sẽ tiếp tục tấn công Israel.

Trước đó, lực lượng Houthi đã ngừng tấn công Israel và các tuyến đường vận tải biển toàn cầu khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực vào tháng Một năm nay.

Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, lực lượng này tuyên bố họ sẽ nối lại các cuộc tấn công cho đến khi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ vào Dải Gaza, được áp đặt vào ngày 2/3 sau khi kết thúc giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin./.

