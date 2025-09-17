Italy dẫn độ người Ukraine nghi phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc sang Đức

Một tòa án Italy vừa ra quyết định dẫn độ công dân Ukraine Serhii K. sang Đức, do bị tình nghi có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Serhii K. đã bị bắt giữ tại Italy hồi tháng 8, do có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9/2022.

Giới chức Đức cho rằng đối tượng này là đồng phạm trong vụ tấn công hệ thống trên, vốn là tuyến đường ống vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

Một loạt vụ nổ dưới nước năm 2022 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, khiến cả 4 đường ống đều không thể hoạt động.

Trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, hơn 50% lượng khí đốt của Đức nhập khẩu từ Nga, trong đó phần lớn đi qua hệ thống đường ống này.

Do các vụ nổ xảy ra ở vùng biển ngoài khơi, các quốc gia châu Âu có liên quan như Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã cùng mở cuộc điều tra.

Tháng 8/2024, Đức đã khép lại giai đoạn điều tra ban đầu và phát lệnh truy nã Volodymyr Z., công dân Ukraine, vốn bị coi là kẻ cầm đầu.

Theo cáo buộc, người này từng sống tại Ba Lan và đã thuê một du thuyền mang cờ Đức để tiến hành vụ tấn công. Serhii K. bị nghi ngờ là một trong những đồng phạm thân cận.

Về phần mình, Chính phủ Ukraine đã kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Luật sư của Serhii K. cho biết sẽ kháng cáo quyết định dẫn độ lên Tòa án Tối cao Italy./.

Bắt giữ nghi phạm cầm đầu nhóm phá hoại Dòng chảy phương Bắc Nhóm tiến hành vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic năm 2022 gồm 7 người, do công dân Ukraine Sergei Kuznetsov điều phối.