'Kéo sập' Ninh Bình Arena, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Cúp Quốc gia

Tối 14/6, đội chủ nhà Ninh Bình FC và đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia Việt Nam 2025/26, cùng hướng đến mục tiêu tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong mùa giải.

​Là đội được đánh giá cao hơn và có lợi thế thi đấu trên sân nhà, Ninh Bình FC sớm áp đặt thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội hãm thành nguy hiểm ngay ở những phút đầu trận.

Phút thứ 5, Trần Bảo Toàn có cơ hội đối mặt để tung ra pha dứt điểm cận thành, nhưng Endrick Dos Santos đã kịp thời phá bóng ngay trước mũi giày của cầu thủ đội chủ nhà.

Ít phút sau, đến lượt Hoàng Đức có pha đặt lòng thoải mái trong vòng cấm, lực bóng đi căng nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đã kịp thời dùng chân cản phá.

Sau những phút đầu "chịu trận," Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ có được bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định. Võ Minh Trọng thực hiện pha phạt góc và Raphael Utzig len lỏi giữa hàng phòng ngự Ninh Bình để đánh đầu tung lưới thủ thành Đặng Văn Lâm, đưa đại diện ngành Công an vượt lên dẫn trước 1-0.

​Bất ngờ phải nhận "gáo nước lạnh," Ninh Bình FC dồn lực tấn công với những pha leo biên ở hai bên hành lang cánh. Tuy nhiên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có lợi thế dẫn bàn đã chủ động kéo thấp khối đội hình để tập trung phòng ngự, khiến những tình huống tấn công của đội chủ nhà rơi vào bế tắc.

Khi hàng công còn chưa tìm ra phương án "khoan phá" khung thành đối phương thì hàng phòng ngự của Ninh Bình FC tiếp tục mắc sai lầm.

Phút thứ 33, Bảo Toàn và Dụng Quang Nho phối hợp thiếu ăn ý ở giữa sân, tạo cơ hội để Raphael cướp bóng rồi chọc khe để Lee Williams thoát xuống, vượt qua cả thủ môn Đặng Văn Lâm và dứt điểm vào lưới trống, giúp đội bóng ngành Công an nâng cách biệt lên 2-0 ngay sân của Ninh Bình.

Tiền đạo Lee Williams tiếp tục thể hiện 'duyên' ghi bàn ở trận chung kết Cúp Quốc gia, sau pha lập công trước đó ở vòng bán kết. (Ảnh: catphcmfc)

Ninh Bình FC hoàn toàn bế tắc trong hiệp một dù được thi đấu trên sân nhà và đành chấp nhận khoảng cách 2 bàn sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Đầu hiệp hai, Fred Friday có tình huống che chắn bóng tốt trước khi tung ra đường chuyền đặt Gustavo Henrique vào thế đối mặt. Tuy nhiên ở pha dứt điểm cự ly gần, tiền đạo mang áo số 68 đã không thể chiến thắng được thủ môn Patrik Lê Giang.

Đến phút thứ 62, Quốc Việt có pha đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi trả ngược để Hoàng Đức đặt lòng. Nhưng như một tình huống "tua lại" ở hiệp một, thủ môn Patrik Lê Giang một lần nữa thực hiện pha cản phá bằng chân.

Tưởng chừng hàng thủ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh không thể "khoan phá" trong ngày thi đấu chung kết thì "vết nứt" lại đến từ một sai lầm cá nhân.

Phút thứ 70, Trần Mạnh Cường trong một tình huống thiếu quan sát và xử lý chậm đã để Gustavo vượt lên và buộc phải phạm lỗi với tiền đạo của Ninh Bình FC trong vòng cấm.

Trọng tài chính ​Muhammad Taqi sau khi tham khảo công nghệ VAR quyết định cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane) dứt điểm hiểm hóc đưa bóng chạm mép trong cột dọc đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà ở trận chung kết.

Những phút cuối trận, Ninh Bình FC thi đấu với sự khẩn trương nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy cầm bóng nhiều nhưng những pha tạt bóng của đội chủ nhà lại không đủ hiểm hóc và dễ dàng bị các hậu vệ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh hóa giải.

Ngược lại, dù tập trung phòng ngự nhưng những pha phản công tốc độ của đội khách tỏ ra có sức "sát thương" hơn hẳn chủ nhà Ninh Bình FC. Không dưới 2 lần ở những phút cuối trận, khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm "chao đảo" sau những tình huống đi bóng của Khoa Ngô hay pha dứt điểm chệch cầu môn của Bùi Ngọc Long.



Pha bỏ lỡ của Bùi Ngọc Long cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận chung kết. Chung cuộc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đánh bại Ninh Bình FC với tỷ số 2-1 ngay trên "thánh địa" Ninh Bình Arena của đối phương.

Ninh Bình FC nhận thất bại ở trận chung kết dù được thi đấu trên sân nhà. (Ảnh: CLBNinhBinh)

Màn thể hiện thuyết phục của đại diện ngành Công an giúp đội bóng này lên ngôi vô địch ở đấu trường Cúp Quốc gia Việt Nam 2025/26 - ngay ở mùa giải đầu tiên trở lại với phiên hiệu "Công an Thành phố Hồ Chí Minh."

​Danh hiệu Cúp Quốc gia ở mùa giải năm nay cũng giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành suất tham dự đấu trường Đông Nam Á - Shopee Cup ở mùa bóng tiếp theo, đồng thời đánh dấu một mùa giải thống trị bóng đá Việt của những đại diện ngành Công an, khi trước đó câu lạc bộ Công an Hà Nội đã lên ngôi ở đấu trường Vô địch Quốc gia V-League 2025/26./.

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