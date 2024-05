Kết quả vòng 22 V-League: Nam Định tiếp tục 'sảy chân,' Khánh Hòa xuống hạng

Để Sông Lam Nghệ An cầm hòa trên sân nhà, Nam Định tạo cơ hội cho các đội bám đuổi thu hẹp khoảng cách. Trong khi đó ở nhóm cuối bảng, Khánh Hòa đã chính thức nói lời chia tay với V-League 2023/24.

Hendrio (ngoài cùng bên phải) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thép Xanh Nam Định trước đội khách Sông Lam Nghệ An. (Ảnh: TXNĐ)

Tối 31/5, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định để đội khách đang "vật lộn" trong cuộc đua trụ hạng là Sông Lam Nghệ An "cầm chân" ngay trên sân nhà Thiên Trường với tỷ số hòa 1-1.

Pha dứt điểm một chạm mẫu mực của ngoại binh Hendrio là không đủ để giúp Đội bóng thành Nam giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Trận hòa 1-1 khiến Nam Định (43 điểm) chỉ còn hơn 6 điểm so với đội xếp sau là MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Phong độ của Đội chủ sân Thiên Trường đang ở mức "báo động" khi đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ thắng duy nhất 1/5 vòng đấu gần nhất (2 hòa, 2 thua).

Vòng 22 đánh dấu màn chia tay chính thức của Câu lạc bộ Khánh Hòa với sân chơi cao nhất của Bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ, khi đoàn quân của huấn luyện viên Trần Trọng Bình nhận thất bại đậm với tỷ số 2-5 trước chủ nhà Hà Nội FC. Với chỉ 10 điểm, Đội bóng phố Biển không còn cơ hội san lấp cách biệt 16 điểm với đội xếp trên là Sông Lam Nghệ An, trong bối cảnh giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Câu lạc bộ Khánh Hòa (áo đỏ) chính thức chia tay V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Thay tướng" ở vòng 22 khi huấn luyện viên Mano Polking có trận ra mắt, tuy nhiên nhà Đương kim vô địch Công an Hà Nội vẫn chưa thể "đổi vận" khi bất ngờ để thua 0-1 trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thất bại thứ 4 liên tiếp nhiều khả năng sẽ khiến Đội bóng ngành Công an trở thành "cựu vương" ở vòng đấu tiếp theo, khi Quang Hải và các đồng đội hiện đã kém 12 điểm so với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định khi giải chỉ còn 4 lượt trận.

Cũng gây thất vọng ở vòng 22 còn có Becamex Bình Dương, đội bóng đã "trắng tay" ngay trên sân nhà khi để thua 1-2 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng trên sân Bình Dương giúp Đội chủ sân Thống Nhất (29 điểm) tạm "gác" vị trí phải đá play-off trụ hạng khoảng cách là 3 điểm.

Áp sát Bình Dương là Thể Công-Viettel, đội bóng tiếp tục nối dài mạch chiến thắng lên 4 trận liên tiếp sau màn "lội ngược dòng" với tỷ số 2-1 trước đội khách Hải Phòng. Những trận thắng liên tiếp trước các ứng viên trên đỉnh bảng xếp hạng như Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội hay Hải Phòng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng "mở toang" cánh cửa vào top 3 chung cuộc, khi chỉ còn kém 3 điểm so với Hà Nội FC (36 điểm).

Hà Nội FC 'tiễn' Khánh Hòa rời V-League 2023/24 bằng 'cơn mưa' bàn thắng Dù thi đấu với quyết tâm có một lời chia tay đẹp với giải đấu nhưng trước một đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia của Hà Nội FC, Khánh Hòa vẫn phải 'ngậm ngùi' nhận thất bại đậm với tỷ số 2-5.

Trên sân nhà Pleiku, LPBank Hoàng Anh Gia Lai với quyết tâm chiến thắng để thoát khỏi vị trí phải đá play-off trụ hạng đã nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng dẫn trước Đông Á Thanh Hóa nhờ pha lập công của tiền đạo Đinh Thanh Bình ở phút thứ 20.

Tuy nhiên, tình huống tạt xoáy của ngoại binh Luiz Antonio đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã buộc thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phải chấp nhận nhìn đội khách Thanh Hóa ra về với 1 điểm.

Chia điểm trên sân Pleiku, LPBank Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí áp chót với 26 điểm, trong khi Đông Á Thanh Hóa "giậm chân" ở vị trí thứ 9 với 30 điểm.

Phải làm khách đến sân Quy Nhơn của đội bóng đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là MerryLand Quy Nhơn Bình Định, tân binh Quảng Nam hướng tới mục tiêu có điểm và tưởng chừng đã hoàn thành nhiệm vụ này khi đã "cầm chân" đội chủ nhà với tỷ số 0-0 trong suốt 80 phút.

Tuy nhiên, 3 bàn thắng liên tiếp của đội chủ nhà được ghi chỉ trong 10 phút cuối trận lần lượt của Vũ Minh Tuấn và cú đúp của Alan Sebastiao khiến hy vọng giành điểm của thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sụp đổ hoàn toàn.

"Trắng tay" trên sân Quy Nhơn, Quảng Nam bắt đầu cảm nhận rõ "sức nóng" của cuộc đua tránh suất play-off trụ hạng khi rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với LPBank Hoàng Anh Gia Lai (26 điểm) nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại./.