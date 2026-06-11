Lào và Nhật Bản tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực

Nhân dịp tham dự Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á lần thứ 31 tại Nhật Bản, ngày 10/6, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ và hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Lào-Nhật Bản trong những năm tới, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như nông nghiệp và công nghiệp chế biến hiện đại, năng lượng sạch, năng lượng thay thế, lĩnh vực khai khoáng, du lịch, công nghệ và các lĩnh vực khác.

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Sonexay Siphandone tái khẳng định lập trường nhất quán của Lào về hợp tác trong khuôn khổ song phương Lào-Nhật Bản cũng như khuôn khổ hợp tác đa phương ASEAN-Nhật Bản; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã luôn dành cho Lào sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả trong suốt thời gian qua, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào, như phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, y tế, nông-lâm nghiệp, việc cử chuyên gia và tình nguyện viên của tổ chức JICA sang hỗ trợ các bộ ngành của Lào ở cả cấp trung ương và địa phương.

Đặc biệt là sự giúp đỡ đối với dự án nhân đạo rà phá bom mìn chưa nổ (UXO) ở Lào.

Thủ tướng Lào đề nghị Thủ tướng Takaichi Sanae cử lãnh đạo cấp cao Nhật Bản tham dự Hội nghị Rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom chùm (3RC CCM) tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Lào trong tháng 9 tới và mời Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Lào trong thời gian thích hợp./.

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