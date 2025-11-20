Liban cáo buộc Israel từ chối đàm phán tranh chấp biên giới

Thủ tướng Liban Nawaf Salam ngày 20/11 cáo buộc Israel từ chối tham gia các cuộc đàm phán về tranh chấp biên giới và không tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Salam nói: “Họ yêu cầu đàm phán, nhưng khi chúng tôi thể hiện thiện chí sẵn sàng thì họ lại không đồng ý thu xếp cuộc gặp,” đồng thời cho biết ông dự định nêu vấn đề này với Mỹ, nước giữ vai trò giám sát lệnh ngừng bắn.

Theo Thủ tướng Liban, những vị trí Israel tiếp tục duy trì trên lãnh thổ Liban “không có giá trị quân sự hay an ninh nào,” mà đang được sử dụng như “một công cụ gây sức ép với phía Liban.”

Đáp lại chỉ trích từ Israel rằng quân đội Liban triển khai chậm ở miền Nam để giải giáp Hezbollah, ông Salam khẳng định quân đội đang nỗ lực hết sức nhưng gặp hạn chế về nguồn lực.

Ông nêu rõ: “Chúng tôi cần tuyển thêm người, cần trang bị tốt hơn và cần có khả năng tăng lương cho quân đội.”

Ông Salam cho biết Beirut vẫn “đi đúng lộ trình” nhằm triển khai đầy đủ lực lượng trên khắp phía Nam trước cuối tháng và thúc đẩy việc phi quân sự hóa Hezbollah tại khu vực này - một điều kiện trong thỏa thuận ngừng bắn mà phong trào vũ trang này nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận.

Cuộc phỏng vấn diễn ra ít ngày trước thời điểm đánh dấu một năm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban, chấm dứt hơn một năm giao tranh với Hezbollah.

Lệnh ngừng bắn về cơ bản được duy trì, dù Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công mà Tel Aviv cho rằng nhằm vào mối đe dọa từ Hezbollah ở miền Nam Liban và được phép theo thỏa thuận./.

