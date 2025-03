Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/3: Lộ diện đội thứ 2 giành vé dự World Cup

Đội bóng thứ 2 vượt qua vòng loại để giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được xác định trong ngày thi đấu hôm nay (24/3).

New Zealand và New Caledonia sẽ chạm trán nhau trong trận chung kết vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương Eden Park ở Auckland (New Zealand) vào lúc 13 giờ (theo giờ Việt Nam).

Đội thắng sẽ giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra tại Canada, Mexico và Mỹ, trong khi đội thua cuộc vẫn còn cơ hội thứ hai để tranh suất vớt thông qua vòng play-off liên lục địa.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC) có một suất trực tiếp tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

New Zealand đang là đội được đánh giá cao hơn so với New Caledonia, đội bóng hiện đang xếp hạng 152 thế giới, kém rất xa so với đối thủ của mình.

Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện, New Caledonia vẫn có quyền được hy vọng có thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu lịch sử của họ.

Trước đó, Nhật Bản đã trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Ngoài trận đấu này, các khu vực khác như châu Âu và châu Phi sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại World Cup 2026.

Ở loạt trận này, Đội tuyển Anh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi có trận tiếp đón Latvia trên sân Wembley ở lượt trận thứ 2 của bảng K.

Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại khu vực châu Đại Dương 13g00, 24/3 New Zealand-New Caledonia Vòng loại khu vực châu Âu Ngày 25/3

00g00: Lithuania vs Phần Lan

02g45: Anh vs Latvia

02g45: Bosnia và Herzegovina vs Cyprus

02g45: San Marino vs Romania

02g45: Albania vs Andorra

02g45: Ba Lan vs Malta