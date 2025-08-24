Liên hợp quốc xác định nguyên nhân vụ nổ súng tại biên giới liên Triều

Ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu đã xác nhận một sự việc nghiêm trọng tại khu vực biên giới liên Triều, khi khoảng 30 binh sỹ Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã vượt qua Đường ranh giới quân sự (MDL) bất chấp nhiều lần cảnh báo từ phía Hàn Quốc, khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo.

Theo điều tra của Ủy ban Hiệp định đình chiến UNC, vụ việc xảy ra vào ngày 19/8 tại khu vực nơi binh sỹ Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động xây dựng và bảo trì.

Mặc dù quân đội Hàn Quốc đã nhiều lần phát đi thông điệp cảnh báo, phía Triều Tiên vẫn không có phản hồi, buộc lực lượng Hàn Quốc phải nổ hơn 10 phát súng cảnh cáo để buộc các binh sỹ quay trở lại phía Bắc MDL.

UNC cho biết Triều Tiên đã thông báo trước về kế hoạch thi công tại một số khu vực trong vùng phi quân sự (DMZ).

Người phát ngôn UNC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông báo trước và đối thoại nhằm giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm và sự cố ngoài ý muốn, đồng thời khẳng định sẵn sàng trao đổi với phía Triều Tiên về vấn đề này.

Phản ứng về sự việc, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/8 đã chỉ trích hành động nổ súng của quân đội Hàn Quốc là "khiêu khích có chủ ý."

Trung tướng Ko Jong Chol, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên, cảnh báo sẽ có "biện pháp đáp trả tương ứng" và không chịu trách nhiệm về những hậu quả nghiêm trọng nếu các cảnh báo của họ tiếp tục bị phớt lờ.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, binh sỹ Triều Tiên đã nhiều lần được phát hiện đang lắp đặt hàng rào thép gai và chướng ngại vật chống tăng gần MDL, được cho là nhằm củng cố biên giới với Hàn Quốc./.

Hàn Quốc và Triều Tiên khẩu chiến sau vụ nổ súng cảnh cáo ở biên giới Ngày 23/8, Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo khi một nhóm binh sỹ Triều Tiên vượt qua biên giới, Triều Tiên phản ứng dữ dội, khiến căng thẳng khu vực gia tăng giữa hai miền.