Mỹ điều tra an ninh quốc gia đối với tuabin gió nhập khẩu

Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra an ninh quốc gia về việc nhập khẩu tuabin gió và các bộ phận của tuabin, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích mặt hàng này.

Theo thông báo công bố ngày 21/8 của Bộ Thương mại Mỹ, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc bộ này đã bắt đầu cuộc điều tra từ ngày 13/8 và đang tìm kiếm thông tin liên quan đến các vấn đề liên quan, bao gồm cả sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài và khả năng các quốc gia nước ngoài "vũ khí hóa" quyền kiểm soát nguồn cung tuabin gió và các bộ phận của tuabin gió thông qua các hạn chế xuất khẩu.

Cuộc điều tra cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng các khoản trợ cấp của chính phủ nước ngoài, các hoạt động thương mại mang tính "săn mồi" và sự phụ thuộc của Mỹ vào một số ít nhà cung cấp.

Kết quả điều tra có thể dẫn đến việc áp thêm thuế quan, hạn ngạch hoặc các hạn chế thương mại khác, nếu xác định hàng nhập khẩu bị coi là gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Trước đó, Chính quyền Trump đã làm việc với Quốc hội về việc bãi bỏ các khoản tín dụng thuế cho năng lượng gió và mặt trời, thắt chặt các hạn chế đối với hợp đồng thuê liên bang cho các dự án năng lượng tái tạo và hủy bỏ các khu vực gió ngoài khơi được chỉ định./.

