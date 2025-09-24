Nga kiện toàn nhân sự cấp cao trong ngành tư pháp và công tố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 24/9, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã phê chuẩn ông Igor Krasnov làm Chánh án Tòa án Tối cao.

Việc phê chuẩn được thông qua với sự nhất trí cao, khi tất cả 160 thượng nghị sỹ có mặt tại phiên họp đều bỏ phiếu ủng hộ ông Krasnov.

Phát biểu tại Hội đồng Liên bang, ông Krasnov cam kết sẽ tiếp tục phụng sự đất nước trên cương vị Chánh án Tòa án Tối cao và luôn hành động vì lợi ích của đất nước, xã hội và nhân dân.

Ngoài ra, Hội đồng Liên bang cũng bỏ phiếu phê chuẩn ông Alexander Gutsan, Đại diện Toàn quyền Vùng liên bang Tây Bắc, thay ông Krasnov ở vị trí Tổng công tố.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh miễn nhiệm ông Krasnov khỏi chức vụ Tổng công tố sau 5 năm đảm nhiệm cương vị này và người lên thay là ông Gutsan.

Theo quy định, Tổng thống Putin sẽ ký quyết định bổ nhiệm hai ông Krasnov và Gutsan sau khi đã được Quốc hội phê chuẩn./.

