Nhiều nước châu Âu trải qua năm 2023 với các hình thái thời tiết cực đoan

Nhiệt độ trung bình tại thủ đô Prague, CH Séc lên tới 12,8 độ C (55 độ F) trong năm 2023. (Ảnh: CNN)

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Séc ngày 2/1 cho biết nhiệt độ trung bình năm 2023 của nước này bằng kỷ lục của năm 2018, trở thành năm nóng nhất kể từ khi dữ liệu về thời tiết bắt đầu được ghi chép cách đây gần 250 năm.

Theo thống kê, nhiệt độ trung bình tại thủ đô Prague đã lên tới 12,8 độ C (55 độ F) trong năm 2023.

Năm 2022, nhiệt độ tại quốc gia châu Âu này cũng cao hơn 1,5 độ C so với mức trung bình 1991-2020 và cao hơn 3,2 độ C so với mức trung bình 1775-2014.

Cơ quan trên cho biết thêm 7 năm nóng nhất từng được ghi nhận ở Séc đều rơi vào giai đoạn 2014-2023.

Nhiệt độ tại Séc lên mức cao kỷ lục vào năm 2023 là một phần trong hàng loạt các sự kiện thời tiết cực đoan xảy ra trên toàn thế giới bao gồm nắng nóng, hạn hán và cháy rừng mà các nhà khoa học cho rằng tình trạng này đang ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu.

Tại khu vực Bắc Âu, Phần Lan và Thụy Điển ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục của mùa Đông này khi nhiệt độ giảm xuống dưới -40 độ C, khiến khu vực này chìm trong giá rét khắc nghiệt.

Tại Thụy Điển, làng Nikkilaokta, nơi sinh sống của người Sami bản địa ở phía Bắc nước này, ghi nhận nhiệt độ -41,6 độ C vào sáng sớm 2/1.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Thụy Điển cho biết thêm nhiệt độ tại nhiều địa phương phía Bắc nước này cũng giảm sâu dưới -30 độ C. Cơ quan này cũng cảnh báo về tuyết rơi và gió lớn cho khu vực miền Trung và miền Nam Thụy Điển.

Tại Phần Lan, thị trấn Ylivieska ở phía Tây Bắc đã ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục của mùa Đông với -37,8 độ C vào sáng sớm cùng ngày.

Thủ đô Helsinki cũng chìm trong giá rét, với nhiệt độ dự kiến dao động từ -15 độ C đến -20 độ C trong suốt tuần này.

Cơ quan Khí tượng của Phần Lan đã cảnh báo về thời tiết cực kỳ lạnh giá trên toàn quốc, với dự báo nhiệt độ có thể xuống dưới -40 độ C ở một số khu vực./.



