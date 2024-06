NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng vì giá vàng trong nước sẽ còn giảm

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân cần thận trọng vì giá vàng sẽ còn giảm. (Ảnh: Vietnam+)

Bước sang ngày thứ 2 thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước bán vàng bình ổn, số lượng người mua vàng tại các chi nhánh ngân hàng và Công ty SJC vẫn không có dấu hiệu giảm.

Chênh lệch với thế giới giảm nhiều

Chị Minh Trang ở Thành Công (Ba Đình-Hà Nội) cho biết có mặt ở chi nhánh SJC Giang Văn Minh từ sớm, ở đây quy định mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 lượng vàng do số lượng vàng có hạn.

Bà Nguyễn Kim Anh ở Láng Hạ cũng cho biết đã xếp hàng từ chiều qua (3/6), nhưng không đến lượt mua. Sáng nay, bà đã đến cửa hàng mong có vàng cầm về nhưng đến nơi, ngân hàng thông báo hết lượt đặt trước, khách hàng ghi lại thông tin từ hôm qua không được ưu tiên.

Ngân hàng Nhà nước thông báo bán vàng miếng SJC ngày 4/6 là 77,98 triệu đồng Bốn ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC cùng niêm yết giá bán vàng miếng giảm 1 triệu đồng, xuống dưới 79 triệu/lượng. Tuy nhiên, 5 đơn vị này cho biết chỉ bắt đầu giao dịch từ 13 giờ 30 chiều nay.

Theo ghi nhận tại một số chi nhánh ngân hàng đã bán hết lượng vàng trong ngày hôm nay vào đầu giờ sáng bằng phát phiếu nhưng chiều mới được lấy vàng. Nhiều khách hàng tìm đến nhưng đành phải quay về. Một số khách hàng vẫn cố nán lại ở quán nước gần đó cho hay, họ chờ từ đầu giờ sáng nhưng chưa mua được.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, giá bán vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước là 77,98 triệu đồng/lượng và các ngân hàng đã thông báo bán ra 78,98 triệu đồng/lượng. Sở dĩ các ngân hàng giảm giá bán bởi Ngân hàng Nhà nước cũng đã hạ giá bán vàng cho 4 ngân hàng được chỉ định cùng với Công ty SJC.

Theo ghi nhận tại thị trường, giá vàng ngay lập tức điều chỉnh giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm giá mua xuống còn 77,48 triệu đồng, bán ra 78,98 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 77,48 triệu đồng, bán ra 78,98 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 77,5 triệu đồng, bán ra 78,98 triệu đồng…

Với mức giá 78,98 triệu đồng, vàng miếng đang đứng ở ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 24/2/2024. Chênh lệch mua – bán hiện không quá 1,5 triệu đồng – thấp nhất kể từ ngày 27/12/2023.

Khách hàng đợi đến lượt giao dịch vàng tại Vietcombank. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng thời điểm trên, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 2.328 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD Vietcombank, vàng thế giới khoảng 72 triệu đồng /lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng khoảng 6,5 triệu đồng, giảm khoảng 1 triệu đồng so với phiên chiều qua, giảm 4 triệu đồng so với cuối tuần trước và giảm hơn 11 triệu đồng so với chiều 29/5 - ngày đầu tiên Ngân hàng Nhà nước thông báo kế hoạch bán vàng cho 4 ngân hàng quốc doanh.

Giá bán được cho là phù hợp

Với mức giá bán ra thị trường là 78,98 triệu đồng/lượng, ngân hàng chỉ để mức chênh 1 triệu đồng/lượng so với giá Ngân hàng Nhà nước bán cho các ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết mức giá các ngân hàng mua vào từ Ngân hàng Nhà nước là giá cơ sở. Trên cơ sở đó, ngân hàng sẽ tính toán cân nhắc, dựa trên diễn biến thị trường để đưa ra mức giá phù hợp.

“Cũng không hẳn là mua từ Ngân hàng Nhà nước với mức giá cố định thì các ngân hàng cũng sẽ bán ra cùng mức giá, bởi ngân hàng sẽ căn cứ theo mức giá thị trường và theo xu hướng bình ổn giá, từng bước giá sẽ được điều chỉnh,” bà Phượng chia sẻ.

Phó Tổng giám đốc Agribank nói thêm, với lượng vàng miếng mua về từ Ngân hàng Nhà nước, không phải ngân hàng sẽ bán ngay trong một phiên mà có thể bán trong nhiều ngày. Song mức giá ngân hàng đưa ra luôn nằm trong biên độ an toàn và các ngân hàng bán vàng không vì mục tiêu lợi nhuận.

“Mức giá bán hôm nay được cho là sát với thị trường, cũng là để đánh giá mức độ giao dịch thực tiễn, trên cơ sở đó ngân hàng sẽ từng bước căn chỉnh. Về cơ bản, chúng tôi thấy giá vàng hôm nay đạt kỳ vọng của người dân,” Phó Tổng giám đốc Agribank nhận xét.

Còn đại diện Công ty SJC cho biết đầu ngày 4/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ tính giá vàng theo công thức giá thế giới nhân với tỷ giá tại Vietcombank và thông báo cho các đơn vị. Mỗi doanh nghiệp sẽ tự tính toán giá bán ra, sao cho chênh lệch không vượt quá 1 triệu đồng.

Trao đổi với báo chí, ông Đào Xuân Tuấn – Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước cho biết hôm nay là ngày thứ hai, các đơn vị được chỉ định bán vàng miếng SJC trực tiếp tới người dân theo phương án mới của Ngân hàng Nhà nước. Mục tiêu của phương án này là nhằm thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế ở mức phù hợp. Phương án này bước đầu đã nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực của dư luận.

“Việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế dẫn tới giá bán vàng của các ngân hàng thương mại Nhà nước và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cũng cần rất thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay,” ông Tuấn khuyến cáo.

Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu phân tích nhu cầu mua vàng trên thị trường có thể còn cao vì kỳ vọng giá vàng thế giới còn tăng. Bên cạnh đó, các kênh đầu tư truyền thống của người dân Việt Nam chưa khởi sắc cũng như lãi suất tiết kiệm vẫn ở mức thấp.

“Hiện nay, giá vàng bán ra của Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh và kéo theo giá vàng trên thị trường đi xuống. Khối lượng bán ra trong những ngày tới có lặp lại tình trạng hết hàng hay không? Nếu các đơn vị bán hàng giới hạn thì lại càng tạo ra tâm lý ‘khan hiếm’ trong người dân. Từ đó lại thúc đẩy nhiều người vội vàng đi mua vàng, khiến nhu cầu tăng đột biến,” ông Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh./.