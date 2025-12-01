Nỗ lực ngoại giao về Ukraine bước vào giai đoạn "bước ngoặt"

AFP đưa tin ngày 1/12, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhận định tuần này có thể là thời điểm mang tính quyết định đối với nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh đại diện Mỹ chuẩn bị tới Moskva sau cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU, bà Kallas nêu rõ: “Tôi cho rằng đây có thể là một tuần then chốt cho ngoại giao. Hôm qua chúng tôi nghe rằng các cuộc đàm phán tại Mỹ diễn ra khó khăn nhưng mang tính xây dựng. Chúng tôi chưa biết kết quả, nhưng hôm nay tôi sẽ trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Ukraine.”

Bà Kallas né tránh câu hỏi về việc liệu bà có tin tưởng Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận tốt hay không. Thay vào đó, bà cho rằng mặc dù bị Washington gạt ra ngoài trong phần lớn tiến trình đàm phán, nhưng châu Âu cần phải hiện diện trong các nỗ lực ngoại giao liên quan Ukraine.

Bà lập luận: “Người Ukraine đang ở đó một mình. Nếu họ cùng đi với châu Âu, chắc chắn họ sẽ mạnh hơn nhiều. Nhưng tôi tin rằng người Ukraine có thể tự bảo vệ mình."

Cũng theo bà Kallas, trước mắt châu Âu cần tập trung giúp “Ukraine mạnh nhất có thể để sẵn sàng tự bảo vệ mình trong giai đoạn vô cùng khó khăn này.”

EU hiện vẫn đang tranh luận về kế hoạch cấp khoản cho vay khổng lồ 140 tỷ euro cho Ukraine, sử dụng nguồn lợi từ tài sản Nga bị đóng băng.

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối từ Bỉ, một thành viên quan trọng của khối.

Bà Kallas khẳng định EU quyết tâm đạt “kết quả về tài trợ cho Ukraine” tại hội nghị thượng đỉnh của khối dự kiến diễn ra ngày 18/12, nhấn mạnh “chúng tôi sẽ không rời đi” nếu chưa có thỏa thuận./.

Còn nhiều việc cần phải làm trước khi đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine Washington đã đưa ra một kế hoạch gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm và đang tìm cách hoàn tất kế hoạch này với sự chấp thuận của Moskva và Kiev.