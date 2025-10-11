Phú Thọ: Sư đoàn 304 giúp người dân xã Bình Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt

Trong sáng 11/10, lực lượng, phương tiện của các đơn vị thuộc Sư đoàn 304 (Quân khu 2) vẫn đang sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, giúp nhân dân vùng bị ngập úng khắc phục thiệt hại.

Lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến mực nước sông Cà Lồ trong ngày 10/10 dâng cao, gây ngập sâu nhiều khu vực tại xã Bình Nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt người dân địa phương.

Trước tình hình đó, Sư đoàn 304 (Quân khu 2) đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, phương tiện, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân.

Thôn Hữu Bằng, xã Bình Nguyên bị ngập úng nhiều ngày qua do nước sông Cà Lồ dâng cao. Ngay khi có mặt tại hiện trường vào ngày 10/10, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 đã phối hợp với địa phương tổ chức di chuyển người dân, vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt và hoa màu đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại khu vực bị cô lập, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thời điểm chiều 10/10, con đường giao thông từ thôn ra trục đường chính bị ngập sâu không đi lại được, Sư đoàn 304 đã sử dụng xe Kamaz đưa đón nhân dân qua khu vực ngập nước và đưa các cháu học sinh tới trường.

Sau khi kiểm tra, chỉ đạo và động viên bộ đội làm nhiệm vụ, Đại tá Đinh Khắc Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 biểu dương tinh thần không quản ngại khó khăn, tích cực giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó thiên tai của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Đại tá Đinh Khắc Hùng yêu cầu lực lượng của Sư đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an và dân quân tự vệ tiếp tục rà soát kỹ các khu dân cư, chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp; đồng thời tiếp cận, hỗ trợ nhân dân vùng bị cô lập, không để bà con thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong quá trình làm nhiệm vụ, góp phần cùng chính quyền và nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần trách nhiệm cao và phương châm “ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Sư đoàn 304 tiếp tục nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc./.

