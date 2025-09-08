Tây Ninh: Tăng cường quản lý về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ở các xã biên giới

Sáng 8/9, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã đến kiểm tra công tác dân tộc, tôn giáo; thăm hỏi, động viên nhân dân 2 xã biên giới Long Chữ và Phước Vinh (Tây Ninh) trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoạt động này nhằm tăng cường quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh Trần Minh Nay cho biết tại xã Long Chữ, đồng bào dân tộc Thái từ phía Bắc vào sinh sống, mang theo bản sắc văn hóa đặc trưng với điệu múa xòe truyền thống. Đây là nguồn lực văn hóa quý cần được khai thác, phát huy; đồng thời cần sớm đầu tư xây dựng nhà văn hóa dân tộc Thái để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Còn xã Phước Vinh hiện có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Khmer chiếm 257 hộ/1.107 hộ đồng bào dân tộc.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần hiệu quả vào giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo giảm, dân trí và chất lượng lao động được nâng lên; chính trị, quốc phòng, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững.

Ông Hà Duy Khuyền, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Thái tại ấp Phước Trung, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh, phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tiếp thu, làm rõ và hỗ trợ, hướng dẫn các xã, phường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Các địa phương cũng kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét, ban hành bổ sung các chính sách đặc thù; bố trí thêm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông, hạ tầng cho nông nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của người dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, nhất là tại các xã biên giới, trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được hoàn thành, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của hệ thống chính trị các cấp.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu gương trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao cảnh giác, đoàn kết cùng lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đối với các hộ gia đình khó khăn, Thứ trưởng bày tỏ sự chia sẻ, đồng thời mong muốn bà con nêu cao ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo tại 2 xã biên giới Long Chữ và Phước Vinh.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh cho biết xã có 12 ấp với 6.237 hộ và 23.314 nhân khẩu; 4 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, chủ yếu là Phật giáo và đạo Cao đài.

Ông Nguyễn Thành Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Chữ thông tin, xã có 10 dân tộc thiểu số với 55 hộ và 188 nhân khẩu; 6 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo với 5.533 người theo đạo.

Nhìn chung, kinh tế-xã hội, đời sống của người dân được cải thiện, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước./.

