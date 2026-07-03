Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha 'đại chiến' Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội.

Cristiano Ronaldo và Gonçalo Ramos thay nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha-Croatia 2-1 90'+19: Hết giờ! Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Croatia 2-1 để vào vòng 1/8 World Cup 2026. Bồ Đào Nha-Croatia 2-1 90'+13: Croatia có bàn thắng gỡ hòa 2-2 kịch tính do công Gvardiol. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Croatia đã việt vị. Bồ Đào Nha-Croatia 2-1 90'+9: Trận đấu đang diễn ra rất căng khi Croatia buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Bồ Đào Nha-Croatia 2-1 90'+5: Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha sua đường chuyền của Leao. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 90': Hiệp 2 có 10 phút bù giờ. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 88': Pasalic băng vào đánh đầu cận thành nhưng đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 81': Rúben Neves vào thay cho Ronaldo. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 77': Matanović tung ra cú sút căng nhưng thủ thành Costa đã xuất sắc cản phá. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 68': Từ chấm 11m, Ronaldo lạnh lùng sút bóng chính giữa gôn, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha-Croatia 0-1 65': Trọng tài đang đích thân kiểm tra VAR sau tình huống Veiga bị 1 cầu thủ Croatia ôm chặt ở trong vòng 16m50. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài cho Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền. Bồ Đào Nha-Croatia 0-1 60': Ronaldo thoát xuống nhận bóng từ đồng đội, xử lý tinh tế rồi dứt điểm đưa bóng vào lưới Croatia, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Bồ Đào Nha-Croatia 0-1 58': Leao tung ra cú sút căng đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-1 53': Nhận bóng từ Stanisic, Perisic thoải mái dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 48': Kovacic tung ra cú sút căng trong vòng cấm nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 46': Hiệp 2 bắt đầu. Croatia có sự thay đổi người đầu tiên khi Matanović được tung vào sân thay cho Budimir. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 45'+5: Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 41': Bồ Đào Nha vẫn đang chơi ép sân nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt, đó là bàn thắng vào lưới Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 33': Bruno liên tiếp thực hiện đường căng ngang nguy hiểm nhưng không thể vượt qua thủ thành và hậu vệ của Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 30': Cancelo thực hiện đường tạt bóng rất nguy hiểm nhưng cả Bruno và Ronaldo đều không thể chạm vào bóng. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 23': Bồ Đào Nha đang là đội kiểm soát nhiều bóng hơn và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 16': Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, Veiga bật cao đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng đi vọt xà ngang. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 12': Bồ Đà Nha được hưởng đá phạt nguy hiểm. Ronaldo là người đứng trước quả phạt nhưng cú sút của anh không vượt qua hàng rào. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 9': Bồ Đào Nha tiếp tục tạo ra sóng gió trước khung thành của Croatia nhưng Ronaldo đã đánh đầu hụt sau tình huống chuyền bóng của đồng đội. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 4': Bruno đã liên tiếp tung ra hai cú sút trong vòng cấm nhưng không thể vượt qua hàng thủ của Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 3': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ không quá cao. Croatia là đội tung ra cú sút đầu tiên nhưng không tạo ra khó khăn cho thủ thành Costa. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Croatia là đội giao bóng trước. Đội hình ra sân: Bồ Đào Nha: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Joao Neves - Neto, Bruno Fernandes, Leao - Ronaldo Croatia: Livakovic - Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic - Kovacic, Modric - Vlasic, Sucic, Baturina - Budimir.