Trực tiếp Brazil-Nhật Bản 1-1: Casemiro ghi bàn gỡ hòa cho Selecao

HLV Carlo Ancelotti nói gì trước trận đấu?

"Đây không phải là vòng loại trực tiếp với hai lượt trận, mà chỉ có một trận duy nhất. Không có cơ hội thứ hai."

"Đó là trải nghiệm tốt với chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu Nhật Bản có tính cạnh tranh như thế nào. Họ cũng đã đánh bại tuyển Anh vào tháng Ba," ông Ancelotti nói về thất bại của Brazil trước Nhật Bản.