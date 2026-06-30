Trực tiếp Brazil-Nhật Bản 1-1: Casemiro ghi bàn gỡ hòa cho Selecao

Casemiro đã tỏa sáng với pha đánh đầu căng ghi bàn giúp Brazil gỡ hòa 1-1 trước Nhật Bản ở trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.
Trước đó, Nhật Bản có bàn vượt lên dẫn trước nhờ công Kaishu Sano từ cú sút xa hiểm hóc ở phút 29.
75': Thời gian chính thức chỉ còn 15 phút và Brazil vẫn đang nỗ lực tấn công để giải quyết trận đấu trong 90 phút.
66': Brazil có sự thay đổi người thứ 2. Martinelli vào sân thay cho Cunha.
Nhật Bản cũng có 2 sự điều chỉnh nhận sự. Sugawara và Suzuki vào sân thay cho Ritsu Doan và Nakamura.
64': Ueda tung ra cú sút xa rất căng khiến thủ thành Alisson không thể bắt dính.
58': Vinicius tung cú vẩy má ngoài nguy hiểm nhưng thủ thành Suzuki đã kịp đẩy bóng vào cột dọc cứu thua cho Nhật Bản.
56': Sau những nỗ lực bất thành, Brazil cuối cùng cũng đã có bàn gỡ 1-1 từ pha đánh đầu của Casemiro.
54': Brazil tiếp tục tạo ra sóng gió trước khung thành của Nhật Bản, nhưng cú đánh đầu cận thành của Casemiro vẫn chưa thể mang về bàn thắng gỡ hòa.
52': Bruno Guimarães thực hiện cú đánh đầu căng nhưng thủ thành Suzuki đã xuất sắc cứu thua cho Nhật Bản.
48': Danilo nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi để ngăn cản tình huống phản công nhanh của Nhật Bản.
46': Brazil có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp 2. Endrick được tung vào sân thay cho Paquetá.
Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản.
45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
40': Brazil đang gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ dày đặc được các cầu thủ Nhật Bản tạo ra để bảo vệ khung thành của Suzuki.
35': Brazil đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ sau khi phải nhận bàn thua từ cú sút xa của Sano.
29': Kaishu Kano đã phá vỡ thế cân bằng với cú sút xa đánh bại thủ thành Alisson, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản.
28': Ueda bật cao đánh đầu nhưng không tạo ra nguy hiểm cho khung thành của Brazil.
23': Brazil vẫn đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra nhiều cú sút hơn nhưng chưa thể có bàn thắng mở tỷ số.
16': Kamada thực hiện cú đá thẳng từ chấm đá phạt nhưng không vượt qua hàng rào của Brazil.
14': Nhật Bản được hưởng quả đá phạt sau khi Ito bị phạm lỗi. Casemiro của Brazil nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi này.
12': Kaishu Sano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Vinicius.
10': Brazil đang là đội nắm thế trận khi kiểm soát bóng lên đến 77%. Tuy nhiên, các học trò của ông Ancelotti vẫn gặp khó trước hàng thủ của Nhật Bản.
5': Brazil đang chủ động gia tăng sức ép về phía Nhật Bản trong quãng thời gian đầu của trận đấu.
2': Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Brazil có pha dứt điểm đầu tiên đến từ Bruno nhưng bị cầu thủ Nhật Bản ngăn cản.
1': Trận đấu bắt đầu! Brazil là đội giao bóng trước.
Lịch sử lại đang chống lại Nhật Bản khi “Samurai xanh” chưa từng giành chiến thắng trong một trận knock-out tại World Cup (thua 4).
"Đây không phải là vòng loại trực tiếp với hai lượt trận, mà chỉ có một trận duy nhất. Không có cơ hội thứ hai."
"Đó là trải nghiệm tốt với chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu Nhật Bản có tính cạnh tranh như thế nào. Họ cũng đã đánh bại tuyển Anh vào tháng Ba," ông Ancelotti nói về thất bại của Brazil trước Nhật Bản.
Đội hình ra sân:
Brazil: Alisson - Gabriel, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos - Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta - Vunicius, Cunha, Ryan.
Nhật Bản: Suzuki - Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu - Ritsu Doan, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishu Sano - Daizen Maeda, Junya Ito - Ayase Ueda.