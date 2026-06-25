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Trực tiếp Nam Phi-Hàn Quốc 0-0: Phung phí cơ hội

Trận đấu "sinh tử" giữa Nam Phi và Hàn Quốc tại bảng A World Cup 2026 đang diễn ra hấp dẫn nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi.

Huy Khánh
Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội Hàn Quốc và Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội Hàn Quốc và Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trận đấu "sinh tử" giữa Nam Phi và Hàn Quốc tại bảng A World Cup 2026 đang diễn ra hấp dẫn nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi.

Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

45'+4: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

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Hàn Quốc và Nam Phi hòa nhau 0-0 ở hiệp 1. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

39': Maseko tung ra cú sút rất căng nhưng chưa bóng đa vọt xà ngang.

Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

30': Mbatha và Makgopa liên tiếp tung ra hai cú sút nguy hiểm về phía khung thành Hàn Quốc nhưng không thể đánh bại được thủ thành Kim Seung-gyu.

Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

19': Maseko có cơ hội thuận lợi sau đường chuyền của đồng đội nhưng lại quyết định tự mình đi bóng và dứt điểm, nhưng cú sút của anh đã bị Lee Tae Seok phá ra.

Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

16': Trong hơn 15 phút đã qua, Nam Phi đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn so với Hàn Quốc.

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Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

11': Hàn Quốc đang gặp khó khi các cầu thủ Nam Phi chơi phòng ngự với số đông.

Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

6': Relebohile Mofokeng tung ra cú sút xa răng căng nhưng hậu vệ Hàn Quốc đã ngăn chặn thành công.

Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

4': Trận đấu giữa Hàn Quốc và Nam Phi đang diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi cả hai chủ động chơi dâng cao tìm kiếm bàn thắng.

Nam Phi-Hàn Quốc 0-0

1': Trận đấu bắt đầu!

Đội hình ra sân

Nam Phi: Ronwen Williams (1), Thalente Mbatha (5), Aubrey Modiba (6), Oswin Appollis (7), Relebohile Mofokeng (10), Thapelo Maseko (12), Sphephelo Sithole (13), Mbekezeli Mbokazi (14), Evidence Makgopa (17), Khuliso Mudau (20), Ime Okon (21).

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu (1), Lee Hanbeom (2), Lee Gi-hyuk (3), Kim Min-jae (4), Hwang In-beom (6), Paik Seung-ho (8), Hwang Hee-chan (11), Lee Tae-seok (13), Oh Hyeon-gyu (18), Lee Kang-in (19), Seol Young-woo (22).

(Vietnam+)
#Hàn Quốc-Nam Phi #World Cup 2026 #Lượt trận sinh tử #Kết quả World Cup 2026 #WC 2026 Hàn Quốc Nam Phi
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