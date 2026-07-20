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Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina 0-0: Gia tăng sức ép

Lamine Yamal là người có cơ hội đầu tiên ở trận chung kết World Cup 2026 với cú sút trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ thành Emiliano Martinez.

Huy Khánh
(Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Lamine Yamal là người có cơ hội đầu tiên ở trận chung kết World Cup 2026 với cú sút trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ thành Emiliano Martinez.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

41': Lisandro Martinez nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi với cầu thủ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

39': Oyarzabal có cơ hội tung ra cú sút sau pha phối hợp ăn ý của đồng đội nhưng chưa thể đánh bại thủ thành Emiliano.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

38': Tây Ban Nha đang gia tăng sức ép trong quãng thời gian vừa qua với hy vọng có bàn thắng mở tỷ số.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

30': Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, khiến Argentina gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

20': 2/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua, nhưng cả hai đội vẫn chưa thể tạo nên sự khác biệt ở trận đấu thứ 104 tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

14': Mac Allister có pha vào bóng quyết liệt với Olmo và Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt lên.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

10': Tây Ban Nha đang kiểm soát tốt thế trận để ngăn Argentina tổ chức những tình huống tấn công nguy hiểm.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

5': Yamal tung ra cú sút trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Emiliano Martinez.

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Emiliano ngăn Yamal ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

5': Cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng trong những phút đầu tiên của trận chung kết.

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Thủ thành Simon băng ra phá bóng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

1': Trận chung kết World Cup 2026 bắt đầu! Argentina là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon - Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro - Ruiz, Rodri - Baene, Olmo, Yamal - Oyarzabal.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez - Tagliafico, Lisandro Martinez, Romero, Montiel - Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Mac Allister, de Paul - Messi, Alvarez.

Tây Ban Nha-Argentina: Trận đấu lịch sử

World Cup 2026 là lần đầu tiên trong lịch sử mà nhà đương kim vô địch EURO đối đầu nhà đương kim vô địch Copa America trong 1 trận chung kết.

Việc hai nhà vô địch của hai nền bóng đá lớn nhất thế giới sẽ cạnh tranh danh hiệu cao quý nhất cấp đội tuyển, tạo nên màn so tài lịch sử.

Cổ động viên Argentina biến New York thành sàn diễn Tango

Trước thềm chung kết World Cup 2026, hàng chục nghìn cổ động viên Argentina đã biến thành phố New York thành “Sàn diễn Tango” của riêng mình.

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(Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Thành tích của 2 đội tại World Cup

Tây Ban Nha 2 lần vào chung kết: 2010, 2026; 1 lần đăng quang tại World Cup 2026.

Argentina 7 lần vào chung kết: 1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022, 2010.

Đội bóng xứ Tango từng 3 lần đăng quang: 1978, 1986 và 2022.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha-Argentina

Trước trận chung kết World Cup 2026, hai đội đã gặp nhau 14 lần, với thành tích hoàn toàn cân bằng: mỗi đội thắng 6 trận và có 2 trận hòa.

Dù đã gặp nhau đến 14 lần song World Cup 2026 mới là lần thứ 2 trong lịch sử hai đội bóng này mới lại đối đầu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần đầu đã diễn ra tại World Cup 1966, khi đó Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng.

5 cuộc đối đầu gần nhất
27/3/2018
Tây Ban Nha-Argentina
6-1
7/9/2010
Argentina-Tây Ban Nha
4-1
14/11/2009
Tây Ban Nha-Argentina
2-1
11/10/2006
Tây Ban Nha-Argentina
2-1
17/11/1999
Tây Ban Nha-Argentina
0-2

(Vietnam+)
#Tây Ban Nha-Argentina #World Cup 2026 #Chung kết World Cup 2026 Argentina Tây Ban Nha
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