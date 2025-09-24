Tuyên án tử hình đối tượng cầm đầu nhóm mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép

Trong ngày 23-24/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Hoàng Minh Hải (tức Hải Lùn, 37 tuổi, trú tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với Hoàng Minh Hải; 12 bị cáo còn lại (cùng trú tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước cũ) bị tuyên phạt các mức án từ 9-20 năm tù gồm Nguyễn Quốc Thái (27 tuổi) 20 năm tù, Nguyễn Xuân Tài (40 tuổi) 19 năm tù, Bùi Thanh Hậu (27 tuổi) 20 năm tù, Trương Thụy Thanh Trúc (38 tuổi) 18 năm tù, Nguyễn Văn Quang Huy (26 tuổi) 20 năm tù, Lê Thành Tâm (26 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Hồng Hải (27 tuổi) 13 năm tù, Võ Minh Trí (35 tuổi) 11 năm tù, Nguyễn Quang Hậu (27 tuổi) 20 năm tù, Phạm Quốc Hội (39 tuổi) 10 năm tù, Đoàn Quang Tư (33 tuổi) 10 năm tù và Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi) 9 năm tù.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Hoàng Minh Hải quen biết người tên Sếp (sống tại Campuchia, không rõ lai lịch) qua ứng dụng Telegram, thỏa thuận nhận ma túy “nước vui” từ Campuchia đưa về Việt Nam để phân chia, bán kiếm lời.

Tiền giao dịch được chuyển khoản qua các tài khoản của Sếp hoặc của Hải. Hải thuê nhà tại xã Phú Giáo (Thành phố Hồ Chí Minh) làm nơi cất giấu ma túy và rủ Nguyễn Văn Quang Huy cùng tham gia đóng gói, cất giấu.

Ngày 5/10/2024, Hải và Huy nhận 804 gói ma túy loại “nước vui” tại một lô cao su thuộc Bắc Tân Uyên (Thành phố Hồ Chí Minh) và mang về nhà thuê để phân chia, cất giấu và mang đi giao dịch, để ma túy tại các vị trí được chỉ định, theo lệnh của Sếp để “khách” đến lấy.

Hải chia nhỏ ma túy bán cho nhiều đầu mối, trong đó có Hội và Thanh Trúc (bạn gái của Hải) cùng sử dụng ma túy, cho Hải gửi ma túy tại phòng trọ của mình.

Cũng trong tháng 10/2024, nhiều đối tượng khác như Lê Thành Tâm, Nguyễn Hồng Hải, Võ Minh Trí, Huỳnh Đức Tài… lần lượt mua, bán lại một phần số ma túy trên.

Ngoài ra, Hải nhiều lần cung cấp ma túy, dụng cụ và rủ rê những người khác như Lê Thanh Nghĩa, Vương Trung Khánh, Đoàn Quang Tư… tổ chức sử dụng ma túy tại nhiều địa điểm, trong đó có nhà riêng hoặc chòi rẫy của Phạm Quốc Hội.

Ngày 13/11/2024, theo yêu cầu của Sếp, Minh Hải và Thái bàn bạc thống nhất nhờ Bùi Thanh Hậu đến khu vực thuộc siêu thị Lotte, tỉnh Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) nhận 2kg ma túy mang về cho Minh Hải, Thái phân chia bán kiếm lời.

Sau khi nhận ma túy từ Thanh Hậu, Minh Hải và Thái mang gói ma túy đến nhà Nguyễn Xuân Tài, nhờ Tài ra trước sân cảnh giới để Minh Hải phân chia ma túy trong phòng ngủ của Tài.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang, thu giữ các túi nylon có chứa ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng gần 2 kg. Tiếp tục khám xét tại nơi ở của Minh Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3,4kg ma túy.

Bắt quả tang 21 đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong nhà trọ

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Cần Thơ) cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng sử dụng trái phép ma túy quy mô lớn, bắt giữ 21 đối tượng.

Qua nắm tình hình, Công an phường Cái Răng (thành phố Cần Thơ) phát hiện một nhóm đối tượng cả nam lẫn nữ thường xuyên tụ tập, thuê nhà trọ, hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, có dấu hiệu sử dụng trái phép ma túy.

Công an phường đã báo cáo sự việc đến Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được giao phối hợp Công an phường Cái Răng đấu tranh, xử lý.

Lúc 1 giờ 30 phút ngày 22/9, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Cái Răng đồng loạt đột kích, kiểm tra nhà số F43, đường số 4, Khu tái định cư văn hóa Tây Đô, phường Cái Răng, phát hiện 21 đối tượng (4 nữ, 17 nam) đang sử dụng ma túy.

Nhiều đối tượng từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang… đến Cần Thơ tập trung thuê nhà để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều túi nylon chứa ma túy, thuốc lắc; 16 điện thoại di động; 1 ô tô; 4 mô tô, 4 đĩa sứ; 3 loa thùng; 4 đèn chiếu; trên 17 triệu đồng tiền mặt cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy./.

