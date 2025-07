V-League mùa giải mới 2025/26: 3 câu lạc bộ đổi tên, "Derby Thủ đô" ở vòng 1

Chiều 14/7, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank 2025/26 (V-League 2025/26), xác định 3 câu lạc bộ sẽ đổi tên ở mùa giải mới.

Theo đó, Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (đổi tên từ Câu lạc bộ Becamex Bình Dương), Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (đổi tên từ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ Ninh Bình (đổi tên từ Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình) sẽ là 3 đội bóng mang tên gọi mới ở mùa giải V-League 2025/26.

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 dự kiến khởi tranh từ ngày 15/8/2025, với sự tham gia của 14 Câu lạc bộ chuyên nghiệp gồm: Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định và Thể Công-Viettel.

Theo kết quả bốc thăm, tâm điểm ở vòng 1 V-League 2025/26 sẽ là trận "Derby Thủ đô" giữa chủ nhà Công an Hà Nội và Thể Công-Viettel. Ở mùa giải 2024/25, hai "ông lớn" của bóng đá Thủ đô đã cùng về đích trong top 4 ở V-League và tạo nên trận bán kết kịch tính ở Cúp Quốc gia (Công an Hà Nội sau đó lên ngôi vô địch ở đấu trường này).

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định sẽ thi đấu trên sân nhà, tiếp đón đội khách Hải Phòng; Á quân Hà Nội FC hành quân đến sân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh; "tân binh" Ninh Bình làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh... là những cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng 1 V-League 2025/26.

Lịch thi đấu vòng 1 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu V-League 2025/26 là 9,5 tỷ đồng. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm và xếp hạng, với tổng cộng 26 vòng đấu (182 trận đấu).

So với mùa giải trước, V-League 2025/26 sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp (thay vì 1 như trước đây), gia tăng mức độ "khốc liệt" và tính cạnh tranh cho những màn so tài ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ.

Ngoài ra, V-League 2025/26 cũng mở rộng sân chơi với các ngoại binh, khi cho phép các câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài (so với 3 ở mùa trước), trong đó được sử dụng tối đa 3 ngoại binh trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu. Với những đội tham dự các Giải Bóng đá cấp Câu lạc bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), số ngoại binh tối đa được đăng ký là 7 cầu thủ nước ngoài.

Theo kế hoạch, mùa giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025/26 dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 9/8/2025, với trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 và kết thúc vào ngày 28/6/2026 với trận Chung kết Cúp Quốc gia./.

