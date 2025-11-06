Vĩnh Long: Triều cường vượt mức báo động 3, gây ngập diện rộng

Đêm 5 và rạng sáng ngày 6/11, triều cường đã dâng cao và ngập sâu diện rộng tại nhiều khu vực, địa phương nhiều phường, xã của tỉnh Vĩnh Long, gây ảnh hưởng khó khăn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, theo kỳ thủy triều dâng của con nước rằm tháng 9 Âm lịch, mực nước các sông sẽ dâng cao hơn ở mức báo động 1 từ 5cm đến cao hơn mức báo động 2 và 3, gây ngập úng diện rộng trên nhiều địa bàn trong tỉnh Vĩnh Long.

Dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm trong đợt triều cường này xuất hiện từ ngày 5-8/11. Tại Trạm Mỹ Thuận mực nước đạt đỉnh cao hơn mức báo động 3 từ 40cm; trạm Chợ Lách cao hơn mức báo động 3 18cm; trạm Trà Vinh cao hơn mức báo động 3 là 20cm; các trạm còn lại cao hơn mức báo động 3 từ 5-12cm.

Khả năng ngập lụt sẽ gây tác động xấu đến môi trường, các hoạt động giao thông đường bộ và cả đường thủy, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của dân cư. Đặc biệt, triều cường gây ngập sâu sẽ ảnh hưởng thiệt hại vùng trồng cây ăn trái, khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của người dân.

Cảnh báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, các khu vực vùng thượng nguồn từ các nhánh sông trên địa bàn tỉnh, như: xã Phú Túc (sông Tiền); xã Tiên Thủy, xã Vĩnh Thạnh, xã Phước Mỹ Trung (sông Hàm Luông), xã Thành Thới, xã Nhị Long, phường Long Đức (sông Cổ Chiên), xã Tân Hòa (sông Hậu), cùng nhiều khu vực ven sông Tiền, sông Măng Thít, các vùng trũng, vùng ngoài đê bao, các vùng ven biển của tỉnh khả năng triều cường gây ngập sâu từ 20-50cm, mức độ cảnh báo thiên tai cấp 2.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ động phối hợp cùng các địa phương triển khai nhanh các phương án phòng, chống triều cường, mưa lớn, bão lũ; tăng cường kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, cống đập, các công trình thủy lợi trọng yếu theo phương châm “4 tại chỗ,” “3 sẵn sàng,” bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Các đơn vị chức năng cùng với chính quyền địa phương trong tỉnh tổ chức nhân lực trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường kịp thời cảnh báo và hướng dẫn người dân ứng phó.

Các xã, phường rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân vùng ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng tại chỗ để xử lý tình huống khẩn cấp, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai./.Phúc Sơn