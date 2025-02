Vòng 15 V-League: Đại chiến Thể Công - Nam Định, sân Quy Nhơn chào Quả bóng Vàng Tiến Linh

Những diễn biến của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025 sẽ tiếp tục sôi động với các cặp đấu ở vòng 15, diễn ra từ ngày 28/2 đến 2/3/2025.

Ở vòng đấu này, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua vô địch là chủ nhà Thể Công-Viettel (25 điểm, xếp thứ 2) và đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định (27 điểm).

Ở trận đấu lượt đi, Nam Định dù được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường nhưng đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước "Đội bóng áo lính." Hiện tại, sau khi đã dừng bước ở đấu trường AFC Champions League Two, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ dồn toàn lực để trả "món nợ" trước Thể Công, qua đó tạo cách biệt với chính đối thủ trong cuộc đua đến chức vô địch.

Hai đại diện còn lại của Thủ đô là Hà Nội FC (23 điểm, xếp thứ 4) và Công an Hà Nội (20 điểm, xếp thứ 6) đều sẽ có cơ hội tích lũy điểm số ở vòng đấu này, khi lần lượt gặp hai đội bóng đang xếp cuối bảng là SHB Đà Nẵng (9 điểm) và Sông Lam Nghệ An (12 điểm).

"Quả bóng Vàng Việt Nam 2024" - tiền đạo Tiến Linh sẽ hướng đến mục tiêu gia tăng thành tích ghi bàn ở vòng đấu này, khi chân sút sinh năm 1997 cùng các đồng đội tại Becamex Bình Dương (21 điểm, xếp thứ 5) sẽ có chuyến hành quân đến sân Quy Nhơn của chủ nhà Bình Định (13 điểm, xếp thứ 12) - đội đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng tại V-League.

"Quả bóng Vàng Việt Nam 2024" Nguyễn Tiến Linh (giữa) sẽ cùng các đồng đội hành quân đến sân Quy Nhơn của đối thủ Bình Định. (Ảnh: VFF)

Cùng trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng ở đấu trường quốc nội còn có Đông Á Thanh Hóa (24 điểm, xếp thứ 3) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (19 điểm, xếp thứ 7) - hai đội bóng sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng đấu này.

Đáng chú ý, do chất lượng mặt sân Hà Tĩnh không đảm bảo cho công tác tổ chức trận đấu, màn so tài giữa hai đội sẽ được diễn ra trên Sân vận động Vinh, Nghệ An (theo đăng ký của Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên trang chủ VPF).

Hai cặp đấu còn lại là cuộc đọ sức giữa những đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng: Quảng Nam (16 điểm, xếp thứ 9) trên sân nhà sẽ tiếp đón đội khách Hải Phòng (14 điểm, xếp thứ 11); trong khi Hoàng Anh Gia Lai (17 điểm, xếp thứ 8) có chuyến hành quân đến sân của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (16 điểm, xếp thứ 10).

Ở lượt trận này, "Đội bóng phố Núi" sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Jairo Filho (bị treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu trước) và thủ môn Trần Trung Kiên (đã nhận đủ 3 thẻ vàng)./.

Bảng xếp hạng sau vòng 14 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025. (Ảnh: VPF)

