5 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ bắt đầu nhiệm kỳ mới

5 quốc gia gồm Bahrain, Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Latvia và Liberia ngày 2/1 đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nhiệm kỳ hai năm của 5 quốc gia trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, ngày 2/1 là ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng Bảo an trong năm 2026, sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Nghi thức treo cờ đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Liên hợp quốc ở New york (Mỹ) nhằm đánh dấu việc các nước chính thức đảm nhận trọng trách mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Kazakhstan tại Liên hợp quốc- ông Kairat Umarov, đồng chủ trì sự kiện, chúc mừng 5 ủy viên mới, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các quốc gia trên sẽ thể hiện “sự kiên định, tinh thần đoàn kết và đạt được nhiều thành công” trong suốt nhiệm kỳ.

Ông Umarov nhấn mạnh mong muốn các thành viên mới sẽ có những đóng góp thiết thực trong 2 năm tới nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách, đồng thời củng cố vai trò và sứ mệnh cốt lõi của Hội đồng Bảo an trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo ông, nghi thức treo cờ không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng rằng việc phục vụ trong Hội đồng Bảo an vừa là một vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm.

Đồng chủ trì buổi lễ, Đại sứ Somalia tại Liên hợp quốc Abukar Dahir Osman - Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1/2026 - đã hoan nghênh 5 nước ủy viên mới và bày tỏ tin tưởng vào một nhiệm kỳ “hiệu quả và có dấu ấn.”

Ông Osman khẳng định rằng trong 2 năm tới, tiếng nói và nỗ lực của các quốc gia này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện có 15 thành viên, trong đó gồm 5 ủy viên thường trực là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, cùng 10 ủy viên không thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với nhiệm kỳ hai năm.

Theo cơ chế luân phiên, mỗi năm Hội đồng Bảo an thay thế 5 ủy viên không thường trực. Năm quốc gia ủy viên không thường trực vừa mãn nhiệm gồm Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia./.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có 5 nước ủy viên không thường trực mới Những nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an sẽ thay thế cho các thành viên sắp mãn nhiệm, gồm Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia.