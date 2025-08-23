Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp tuyên bố từ chức

Ngày 23/8, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp đã từ chức sau khi cuộc họp nội các nước này không đạt được thỏa thuận về các lệnh trừng phạt đối với Israel.

Hà Lan nằm trong số 21 quốc gia đã ký tuyên bố chung hôm 21/8 lên án việc Israel phê duyệt một dự án định cư lớn ở Bờ Tây là "không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế."

Tuy nhiên, sau khi cuộc tranh luận trong nội các về các biện pháp khả thi tiếp theo nhằm tăng cường áp lực lên Israel rơi vào bế tắc, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan tuyên bố rằng ông không đủ khả năng thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung hiệu quả.

Ông bày tỏ bản thân cảm thấy bị hạn chế trong việc định hình hướng đi cần thiết với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Veldkamp đã chịu áp lực lớn từ làn sóng biểu tình phản đối chiến dịch quân sự kéo dài hơn 22 tháng của Israel nhằm vào các tay súng Hamas ở Gaza, cũng như những chỉ trích về phản ứng bị cho là thụ động của Hà Lan.

Các cuộc biểu tình ở thủ đô La Haye đã thu hút từ 100.000-150.000 người. Quy mô của các cuộc biểu tình này là lớn nhất ở Hà Lan trong 2 thập kỷ qua.

Những người biểu tình yêu cầu các biện pháp trừng phạt đối với Israel và quyền tiếp cận nhân đạo cho dân thường ở Gaza./.

Liên hợp quốc tuyên bố nạn đói tại Gaza, cảnh báo thảm họa nhân đạo nghiêm trọng IPC dự báo tính đến cuối tháng Chín, sẽ có gần 641.000 người - chiếm khoảng 30% dân số Dải Gaza, phải đối mặt với những điều kiện thảm khốc, bao gồm nạn đói, cảnh sống cùng cực và cái chết.