Các đồng tiền châu Á lao dốc sau khi Mỹ công bố thuế quan mới

Đồng yen Nhật và won Hàn Quốc đã sụt mạnh so với đồng USD trong phiên giao dịch sáng 8/7, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo áp đặt mức thuế quan 25% lên hàng hóa từ các đồng minh chủ chốt là Nhật Bản và Hàn Quốc, đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Các đồng tiền châu Á đã chịu áp lực ngay lập tức sau thông báo trên. Đồng yen Nhật Bản nối dài đà giảm so với đồng USD sang phiên sáng 8/7 tại châu Á, giao dịch ở mức 146,44 yen/USD, sau khi giảm khoảng 1% xuống mức 146 yen/USD trong phiên giao dịch tại New York.

So với đồng euro, đồng yen cũng trượt xuống mức thấp nhất trong một năm là 171,40 yen/euro, tương đương mức giảm khoảng 0,5%.

Trong khi đó, đồng won Hàn Quốc có thời điểm giảm khoảng 1% so với đồng bạc xanh trước khi phục hồi nhẹ. Mặc dù vậy, cả hai đồng tiền vẫn chịu áp lực bán ra đáng kể.

Bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, nhận định: "Vẫn còn rất nhiều bất ổn về mức thuế cuối cùng và quốc gia nào sẽ nhận mức thuế nào. Do đó, sự không chắc chắn về kinh tế toàn cầu vẫn ở mức cao và sẽ khiến các nhà đầu tư phải cảnh giác.”

Trái ngược với sự hỗn loạn trên thị trường tiền tệ, một số đồng tiền khác đã ghi nhận sự phục hồi so với đồng USD. Đồng euro tăng 0,27% lên 1,1741 USD/euro sau khi giảm 0,67% trong phiên 7/7, còn đồng bảng Anh tăng 0,17% lên 1,3626 USD/bảng.

Đồng AUD tăng 0,32% lên 0,6513 USD, sau khi giảm 0,9% trong phiên trước đó, còn đồng NZD tăng 0,22% lên 0,6015 USD, đảo ngược mức giảm 0,8% hôm 7/7.

Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, gần như đi ngang ở mức 97,40, giữ vững phần lớn đà tăng 0,5% từ phiên trước đó.

Rạng sáng ngày 8/7 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt mức thuế đối ứng 25% đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia. Mức thuế mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 theo giờ Mỹ.

Mức thuế 25% áp lên Nhật Bản cao hơn so với mức 24% so với đề xuất của ông Trump vào ngày 2/4. Mức thuế đối với Hàn Quốc không đổi so với đề xuất trước đó.

Theo Capital Economics, nếu loại trừ thuế quan ngành ô tô và các miễn trừ cho hàng điện tử, dược phẩm, thì 54% hàng hóa Nhật Bản và 46% hàng hóa Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế mới này.

Phản ứng trước động thái này, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 8/7 cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ để tìm kiếm một thỏa thuận thương mại có lợi cho cả đôi bên.

Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường đối thoại thương mại với Mỹ và xem thời hạn ngày 1/8 như một giai đoạn ân hạn.

Các nguồn tin từ Reuters cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ không nhận được thư thông báo thuế và đang tìm kiếm các miễn trừ có thể có.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán của Nhật Bản và Hàn Quốc lại tỏ ra khá kiên cường. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa giảm nhẹ 0,11% xuống 39.542,07 điểm nhưng sau đó đã lấy lại 160 điểm, tăng 0,4%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng 0,4% khi mở cửa.

Trên thị trường kim loại quý, khoảng 7 giờ 35 phút sáng 8/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 3.331,89 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ ổn định ở mức 3.341,80 USD/ounce.

Tại thị trường hàng hóa, lúc 7 giờ 41 phút, giá dầu đã hạ nhiệt sau khi tăng gần 2% trong phiên trước đó. Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 21 xu xuống còn 69,37 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 24 xu xuống 67,69 USD/thùng.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng mức thuế mới sẽ gây ra "tác động tiêu cực không thể tránh khỏi" đối với xuất khẩu và đầu tư của Nhật Bản, đồng thời tạo ra một "cơn gió ngược" cho chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ)./.

