Cảnh sát mặc thường phục xử phạt xe vượt ẩu, lấn làn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sáng 25/2, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) thông tin, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường kiểm soát để xử lý các trường hợp tránh, vượt và các hành vi khác nguy cơ gây mất an toàn trên tuyến Cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Cảnh sát sẽ khép kín địa bàn 24/24h, đồng thời cử cán bộ, chiến sỹ mặc thường phục kết hợp xe công vụ di chuyển trên tuyến và đứng tại các điểm để ghi nhận. Sau đó, thông tin sẽ được báo cho các chốt liền kề lập biên bản hoặc gửi thông báo phạt nguội đối với hành vi trên.

Trong giai đoạn từ ngày 18/2 đến hết ngày 23/2, Đội 4, Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản đối với 33 trường hợp vi phạm; phạt tiền 171 triệu đồng đồng thời tước 31 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, qua rà soát trên mạng xã hội và hình ảnh do người dân cung cấp, Đội 4 cũng đã tổng hợp, gửi thông báo phạt nguội 12 trường hợp vi phạm.

“Ngoài kiên quyết xử lý số phương tiện vi phạm đã có hình ảnh ghi nhận, tổ công tác còn thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến và chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại điểm đầu, điểm cuối cao tốc. Thông qua cơ quan báo chí, khuyến cáo người dân khi tham gia trên đường cao tốc cần chấp hành nghiêm các quy định về tránh vượt, tốc độ, khoảng cách, đi đúng phần đường, làn đường và tuyệt đối điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn. Việc ghi hình xử lý, cũng như các hình ảnh do người dân cung cấp sẽ được xác minh, xử lý nghiêm,” đại diện Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông tin thêm.

Mới đây, ngày 18/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc này, làm 3 người trong một gia đình ở Thanh Hóa tử vong và 2 người bị thương.

Sau vụ tai nạn, nhiều ý kiến phân tích, ngoài nguyên nhân trực tiếp do hành vi của người điều khiển phương tiện, còn có những yếu tố khách quan liên quan đến hạ tầng giao thông khi tuyến cao tốc này tồn tại hàng loạt bất cập như nhiều đoạn đường cong, dốc, nhiều điểm thắt nút cổ chai, hướng vượt phía trước bị hẹp ở hai bên, đường hẹp, khổ đường nhỏ, không có giải phân cách cứng, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh, mặc dù giao thông trên cao tốc có hệ số an toàn cao nhất trong các loại đường, nhưng do tốc độ cao, nên người tham gia giao thông phải chú ý tuyệt đối tuân thủ các quy định. Tùy tiện, chủ quan sao nhãng chỉ một vài giây có thể dẫn tới tai nạn giao thông thảm khốc.

Người tham gia giao thông phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, như bảo đảm kiến thức và kỹ năng lái xe, sức khỏe và sự tỉnh táo tập trung, tình trạng phương tiện tốt, chủ động trau rèn và thực hành đúng các quy tắc giao thông, giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, các quy tắc khi vượt xe, chuyển làn, chuyển hướng, thắt dây an toàn, không sử dụng điện thoại, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.../.

