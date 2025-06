Cao điểm chống hàng giả: Các tỉnh ĐBSCL kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang là vấn nạn nhức nhối, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính…

Chấp hành nghiêm Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đạt được những kết quả quan trọng.

Tăng cường đấu tranh

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389) thành phố Cần Thơ, trong bốn tháng đầu năm 2025, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 265 vụ; tổng số tiền xử lý vi phạm gần 9,4 tỷ đồng, trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 4 tỷ đồng, truy thu thuế gần 5,4 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-TCT mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, các cơ quan chức năng liên quan chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu tháng 5/2025, Sở đã thành lập ba đoàn để thanh tra trong lĩnh vực chuyên môn của sở. Qua đánh giá, việc kiểm tra theo kế hoạch chủ yếu phát hiện những sai phạm do chủ cơ sở, công ty, doanh nghiệp sơ ý.

Đối với những cơ sở cố tình gian lận, sản xuất hàng giả, cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Do đó, cần tập trung nắm thông tin và thanh tra đột xuất để phát hiện được hàng gian, hàng giả, kém chất lượng mà các cơ sở cố ý vi phạm.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra phát hiện nhiều lô hàng giả, gian lận thương mại. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Tại tỉnh Kiên Giang, trong thời gian cao điểm đến hết ngày 15/6/2025, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm như Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân như sữa, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm đông lạnh và tươi sống. Các hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thực tế, theo báo cáo của Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang), trong tuần thứ hai của tháng 6/2025, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra 33 vụ, đạt 556% kế hoạch tuần; lũy kế hai tuần đầu tháng Sáu là 47 vụ, tương đương 198% kế hoạch tháng.

Trong tuần, phát hiện 3 vụ vi phạm và tiến hành xử lý cả 3 vụ này, nâng tổng số vụ xử lý từ đầu tháng lên 4 vụ (gồm cả các vụ chuyển từ kỳ trước).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc số 147/KH-Ủy ban Nhân dân, ban hành Kế hoạch triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh đến giữa tháng 6/2025.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp cùng Công an thị trấn Cái Nước và Công an xã Lương Thế Trân kiểm tra đồng loạt một số cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp. Kết quả, đã phát hiện hơn 25 tấn hóa chất công nghiệp do nước ngoài sản xuất nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

Các loại loại hóa chất trên chủ yếu phục vụ cho hoạt động nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi,… Hiện, toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên đã bị ngành chức năng tạm giữ để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 của thành phố Nguyễn Thực Hiện đề nghị các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các cấp chính quyền, các ngành chức năng huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc triển khai đồng bộ, chủ động nắm tình hình, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên địa bàn thành phố để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.

Các tỉnh triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố khẩn trương rà soát, tham mưu, hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý của các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đối với việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, đúng quy định hiện hành của pháp luật và không làm gián đoạn trong công tác quản lý nhà nước…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương vận động nhân dân xây dựng phong trào toàn dân đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới (trọng điểm là khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, kênh, sông biên giới, cảng biển,...); phối hợp với các lực lượng chức năng có phương án tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các tuyến đường có khả năng mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về lâm sản, thủy sản, sản xuất, buôn bán giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả. Đồng thời có biện pháp kiểm soát việc dùng chất kích thích tăng trưởng đối với hàng hoa quả, việc sử dụng hóa chất quá mức tăng trọng, chống mất nước sau rã đông để gian dối về khối lượng, giảm chất lượng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị chức năng tỉnh tập trung kiểm tra những mặt hàng trọng điểm, có dư luận trong nhân dân thời gian qua; kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng tỉnh Cà Mau cũng được yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tố giác, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các hình thức đa dạng, thiết thực.

Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm buôn lậu theo quy định. Qua đó, các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong đợt cao điểm nói riêng và công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung…/.

