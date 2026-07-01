Cập nhật kết quả World Cup Mexico-Ecuador 2-0: Julian Quinones tỏa sáng

Kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà Mexico đang dẫn trước Ecuador 2-0 ở trận thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Julian Quinones chính là ngôi sao đáng chú ý nhất trong hiệp 1 khi để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng của Mexico.

Phút 22, Quinones có pha bứt tốc rất nhanh từ giữa sân rồi tung ra cú sút căng ghi bàn thắng mở tỷ số cho Mexico.

Julian Quinones ghi bàn ở ba trận đấu của Mexico tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bàn thắng này đã đưa Julian Quinones đi vào lịch sử bóng đá Mexico khi ghi bàn ở ba trận đấu tại một kỳ World Cup.

Đến phút 31, cầu thủ này tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Raul Jimenez dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Raul Jimenez nhân đôi cách biệt cho Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

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Xem trực tiếp trận Mexico-Ecuador ở World Cup 2026 trên kênh nào? Trận đấu giữa Mexico và Ecuador tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động Azteca vào lúc 8g sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam).