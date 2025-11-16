Chuyên gia Mỹ: Châu Âu không tạo ra mối đe dọa quân sự đáng kể đối với Nga

Theo RIA Novosti, ngày 15/11, nhà phân tích quân sự và cựu sỹ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter nhận định châu Âu không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào đối với Nga, sau khi đánh giá năng lực quân sự của châu lục này.

Ông Ritter nói: “Thật khó tưởng tượng châu Âu có thể biến những tuyên bố của các nhà lãnh đạo chính trị thành hiện thực. Không có quốc gia châu Âu nào hiện sở hữu sức mạnh quân sự đáng kể, nếu xét về sức mạnh quân sự quy ước. Và cũng không có quốc gia châu Âu nào có khả năng triển khai sức mạnh đó một cách bền vững. Vì vậy, tôi hoàn toàn không coi châu Âu là mối đe dọa đối với Nga."

Cựu sỹ quan tình báo này phân tích khoảng cách giữa tuyên bố chính trị và năng lực quân sự, đồng thời đặt câu hỏi liệu các nền kinh tế châu Âu có thể duy trì đầu tư dài hạn để trở thành một lực lượng đáng tin cậy hay không.

Ông nhận định: “Xét thuần túy về mặt quân sự, châu Âu thiếu năng lực để thực hiện những lời đe dọa do chính phủ các nước đưa ra”./.

