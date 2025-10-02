Nga và EU thảo luận khôi phục hợp tác cấp Nghị viện

Theo hãng tin RIA Novosti, Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cho biết, các nghị sỹ Nga và Nghị viện châu Âu ngày 1/10 đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và khả năng khôi phục hợp tác giữa Nga với các nước châu Âu.



Trước đó, các thành viên Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga đã có cuộc họp trực tuyến với các nghị sỹ Nghị viện châu Âu. Các nghị sĩ đến từ Áo, Đức, Bulgaria và Luxembourg, do ông Fernand Kartheiser dẫn đầu, đã tham gia cuộc thảo luận.



Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, ông Leonid Slutsky khẳng định cuộc gặp này có ý nghĩa như sự tan băng một phần trong những tiếp xúc với các đại diện Nghị viện châu Âu và việc khôi phục đối thoại đã bị gián đoạn từ năm 2014.

Trong thông báo, Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc Nga dẫn lời ông Slutsky nêu rõ: Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sự tôn trọng đối với tinh thần dũng cảm và cởi mở trong đối thoại” của các nghị sỹ châu Âu.



Theo thông báo, phía Nghị viện châu Âu nêu vấn đề xung đột ở Ukraine và các giải pháp khả thi cho việc giải quyết xung đột, đồng thời bày tỏ quan tâm tới lập trường của các nghị sỹ Nga về triển vọng khôi phục hợp tác với châu Âu, bao gồm lĩnh vực kinh tế và thương mại./.

