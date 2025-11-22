Danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 33: Sẵn sàng cho 'giấc mơ vàng'

Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ cho đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan.

Danh sách U22 Việt Nam cho mục tiêu huy chương Vàng

Danh sách gồm nhiều gương mặt thường xuyên góp mặt trong thời gian qua, được tĩnh lũy nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế cũng như các chuyến tập huấn chất lượng cao ở nước ngoài.

Đó là những cái tên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Phạm Lý Đức, Le Viktor, Công Phương, Nguyễn Quốc Việt, Trần Thành Trung, Nguyễn Phi Hoàng, Thanh Nhàn hay Bùi Vĩ Hào...

Điều này cho thấy, ông thầy người Hàn Quốc dường như đã có được bộ khung ưng ý nhất cho hành trình chinh phục mục tiêu giành tấm huy chương Vàng SEA Games 33.

Trong thời gian qua, đội đã ba lần tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức - sân chơi quy tụ các đội tuyển U22 hàng đầu châu Á như Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Những lần cọ xát giá trị này giúp U22 Việt Nam trưởng thành vượt bậc, định hình bản lĩnh thi đấu và hoàn thiện rõ rệt về chuyên môn. Thành quả thể hiện rõ qua chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 - lần thứ ba liên tiếp đội tuyển đăng quang tại đấu trường khu vực.

Đây cũng là động lực quan trọng giúp đội tuyển tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Vòng loại U23 châu Á 2026, và giờ là hướng đến việc đạt thành tích tốt nhất trên đất Thái Lan.

Tuy vậy, U22 Việt Nam cũng chịu tổn thất không nhỏ cho chiến dịch SEA Games 33 khi vắng mặt tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Cầu thủ này đã dính chấn thương trong trận gặp U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc.

Đây được xem là mất mát lớn cho U22 Việt Nam bởi Văn Trường là nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong cách vận hành lối chơi khi có thể đảm nhiệm cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công.

Không có Văn Trường, Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bổ sung Nguyễn Đức Việt và Trần Thành Trung là những nhân tố thay thế nơi tuyến giữa. Đây đều là những cầu thủ từng góp mặt ở các đợt tập trung gần đây.

Kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33

Theo kế hoạch, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân tại Vũng Tàu vào ngày 23/11 trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33.

Trong đợt tập trung này, U22 Việt Nam cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc do vướng lịch thi đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội tại giải Đông Nam Á 2025.

Bộ đôi Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển vào ngày 4/12, tức ngay trong ngày U22 Việt Nam ra sân gặp U22 Lào.

Tuy nhiên, khả năng hai cầu thủ này ra sân trong ngày ra quân của U22 Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam

Tại SEA Games 33, Đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam cùng với các đội tuyển U22 Malaysia và U22 Lào.

Theo lịch thi đấu "các chiến binh Sao vàng" sẽ thi đấu ở sân Tinsulanon (tỉnh Songkhla, Thái Lan). Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U22 Lào vào ngày 4/12, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến được đưa ra trước đó.

Trận đấu còn lại của đội tuyển U22 Việt Nam tại vòng bảng là trận gặp U22 Malaysia, vào ngày 11/12. Cả hai trận đấu này đều bắt đầu từ lúc 18 giờ 30.

Nếu lọt vào bán kết và chung kết, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Rajamangala tại Bangkok. Các trận bán kết và tranh huy chương của nội dung bóng đá nam SEA Games 33 đều diễn ra ở sân bóng này.

Ngoài bảng B có sự góp mặt của U22 Việt Nam, môn bóng đá nam còn hai bảng đấu khác. Bảng A gồm chủ nhà U22 Thái Lan, U22 Campuchia và U22 Timor Lester. Trong khi đó, bảng C được dự báo khá căng thẳng với sự góp mặt của U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore.

Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng bán kết./.

