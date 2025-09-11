Đức bắt giữ 5 nghi phạm tấn công doanh nghiệp quốc phòng Israel

Thế giới

Ngày 11/9, nhà chức trách Đức thông báo đã bắt giữ 5 nghi phạm sử dụng túi sơn và bom khói để tấn công một doanh nghiệp quốc phòng Israel ở thành phố Ulm, bang Baden-Württemberg, hồi đầu tuần.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhóm nghi phạm, gồm 2 nam và 3 nữ, đã tấn công lối vào trụ sở công ty Israel, đập vỡ cửa kính và sơn vẽ trái phép tại đây. Viện công tố địa phương cáo buộc các nghi phạm tham gia một tổ chức tội phạm, thực hiện hành vi xâm phạm bất hợp pháp và phá hoại tài sản.

Cơ quan Cảnh sát hình sự bang Baden-Württemberg cho biết những dòng chữ sơn trên tường cho thấy vụ việc mang động cơ chính trị. Một số nghi phạm đã vào được bên trong tòa nhà và sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Thiệt hại tại hiện trường ước tính khoảng 1 triệu euro (tương đương 1,1 triệu USD). Các nghi phạm, trong độ tuổi từ 23-39, mang quốc tịch Ireland, Anh, Tây Ban Nha và Đức, hiện đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo nhật báo Südwest Presse, có thể đây là nhóm “Palestine Action," một tổ chức đã bị cấm hoạt động tại Anh vào tháng 7 vừa qua. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy ít nhất một thành viên của nhóm này mặc áo hoodie in dòng chữ nhận diện.

Tại Đức, nhóm này từng tổ chức các cuộc biểu tình phá hoại nhằm phản đối cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Đại sứ Israel tại Đức, Ron Prosor, đã lên án vụ tấn công. Trên mạng xã hội X, ông viết: “Đây là những hành động khủng bố, cần được gọi đúng tên và phải bị trừng trị nghiêm khắc. Chủ nghĩa bài Do Thái và khủng bố không nên được cho phép tồn tại ở Đức”./.

