Đức kêu gọi châu Âu tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 30/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu tăng cường quan hệ chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ứng phó các thách thức toàn cầu, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian quan trọng trong nhiều vấn đề khu vực.

Phát biểu trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ankara, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cần khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, đồng thời khẳng định “không thể thiếu một mối quan hệ sâu rộng và hiệu quả giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.”

Thủ tướng Merz cho rằng việc Đức nói riêng và châu Âu nói chung mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược là cần thiết trong bối cảnh thế giới đang bước vào một giai đoạn địa chính trị mới.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức cũng lưu ý đến vai trò trung gian quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột tại Ukraine và Dải Gaza.

Chuyến thăm của ông Merz diễn ra vào thời điểm có thông tin cho rằng Đức ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia sáng kiến quốc phòng châu Âu mang tên “Hành động An ninh cho châu Âu” (SAFE).

Chương trình trị giá 150 tỷ euro (163 tỷ USD) này cho phép các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia vào các dự án tăng cường năng lực quốc phòng cho khối.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đã ký kết thỏa thuận bán 20 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon trị giá hàng tỷ euro.

Đức là một trong các nước cùng sản xuất dòng máy bay chiến đấu hiện đại này, gần đây đã bỏ lệnh cấm lâu năm để cho phép xuất khẩu loại máy bay này sang Thổ Nhĩ Kỳ./.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết không bỏ tiêm kích F-35 và F-16, dù ký hợp đồng Eurofighter Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, tận dụng các máy bay chiến đấu tiên tiến nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ khu vực, đặc biệt là Israel.