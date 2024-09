Giải tỏa các cây đổ vào ray, đường sắt thông nhiều tuyến tàu trở lại

Cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt khắc phục vị trí cây đổ vào đường ray để thông tàu chạy nhanh nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa báo cáo công tác ứng phó và sơ bộ thiệt hai do ảnh hưởng của bão số 3.

Theo đó, tính đến 7 giờ ngày 8/9, nhiều vị trí cây đổ vào đường sắt như tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lâm-Hải Phòng, Yên Viên-Lào Cai, Bắc Hồng-Văn Điển. Đơn vị đã tổ chức giải tỏa và thông đường.

Tuyến Hà Nội-Đồng Đăng hiện tại mưa đang rất to, nhiều vị trí cây đổ vào đường sắt, nước ngập đỉnh ray, đơn vị đang tiêp tục theo dõi, giải tỏa để thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Tuyến Kép-Hạ Long-Cái Lân, Mai Pha-Na Dương, tuyến Chí Linh-Phả Lại nhiều cây và cột thông tin đổ vào đường sắt. Đơn vị đang tổ chức giải tỏa đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất. Ga Yên Cư, Ga Hạ Long, Trụ sở công đoàn Yên Cư, Trụ sở công đoàn Cái Lân bị tốc mái. Mái che ke Hạ Long bay toàn bộ ốp diềm, mái che ke cơ bản.

Mặt khác, trên một số tuyến đường sắt có nhiều đoạn tuyến cáp thông tin treo bị cây xanh đổ vào đè lên đường cáp, nhiều cột thông tin đổ vào đường sắt.

“Do sự cố cây, cột thông tin đổ vào đường sắt trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh nên một số đoàn tàu phải dừng tại các ga dọc đường, các đoàn tàu xuất phát tại Ga Hà Nội chậm hơn giờ dự kiến để chờ thông tuyến,” ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VNR cho hay.

Bão số 3 đổ bộ đã ảnh hưởng đến một số vị trí trên các tuyến đường sắt Hiện tại, gió và mưa rất to trong khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc, các đơn vị của ngành đường sắt đã bố trí cán bộ trực chốt tại hiện trường để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Về công tác khắc phục hậu quả của bão số 3, các Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Hà Thái, Hà Lạng, Hà Hải đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đội, cung cầu đường kịp thời khắc phục hậu quả do cây đổ vào đường sắt trên các tuyến đường sắt, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt; Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sát Hà Nội đã tổ chức sửa chữa và cảnh giới tại các vị trí cần chắn bị gãy nêu trên.

Để ứng phó với bão số 3, VNR đã tiếp tục bãi bỏ các đoàn tàu khách LP3, LP6 (tuyến Hà Nội-Hải Phòng) xuất phát ngày 8/9./.