Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/9 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hoạt động tên lửa tấn công chiến lược của Mỹ, đồng thời khẳng định Nga vẫn tin tưởng vào độ tin cậy và hiệu quả của các lực lượng răn đe quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga, ông Putin nêu rõ: “Tôi yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan của phía Mỹ, chủ yếu liên quan đến kho vũ khí tên lửa tấn công chiến lược.”

Tổng thống Nga đặc biệt lưu ý đến công tác giám sát các kế hoạch mở rộng thành phần chiến lược trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, trong đó có việc chuẩn bị triển khai tên lửa đánh chặn trong không gian.

Theo ông, động thái này sẽ làm suy yếu những nỗ lực duy trì nguyên trạng trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Mới (START mới).

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moskva không mong muốn leo thang căng thẳng hay thúc đẩy chạy đua vũ trang, song chính các hành động phá hoại của phương Tây cùng những học thuyết gây bất ổn và các chương trình kỹ thuật quân sự của họ đang làm gia tăng rủi ro chiến lược toàn cầu, nhằm tìm cách đạt “ưu thế tuyệt đối” trong lĩnh vực chiến lược.

Ông Putin khẳng định các kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Nga đang được triển khai đồng bộ và đúng tiến độ, song Moskva vẫn ưu tiên biện pháp chính trị và ngoại giao để duy trì hòa bình quốc tế./.

