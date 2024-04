Giới chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận, trao đổi về các vấn đề tiền tệ

Đồng 10.000 yen và đồng 100 USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết theo dõi chặt chẽ về các diễn biến trên thị trường ngoại hối, hướng tới "một nền kinh tế bền vững tăng trưởng, ổn định tài chính" và các mục tiêu khác như xây dựng chuỗi cung ứng có sức chống chịu rủi ro cao.

Trên đây là nội dung tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc làm việc của bộ trưởng tài chính ba nước tại Washington, diễn ra ngày 17/4 bên lề hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh tới tăng cường hợp tác ba bên trong các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới như củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng... , đề cập tới hợp tác hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương phát triển kinh tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki bày tỏ Nhật Bản mong muốn duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, phản ánh các nguyên tắc cơ bản và nước này sẽ có các phản ứng phù hợp với những diễn biến tiền tệ bất thường.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok đánh giá sự hợp tác ba bên ngày càng sâu sắc có ý nghĩa quan trọng trong ứng phó với các bất ổn tài chính có thể nảy sinh từ những biến động kinh tế và sau khi phải đối mặt với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 và sự phân mảnh về địa chính trị.

Các bộ trưởng cũng thảo luận về việc đồng nội tệ của Nhật Bản và Hàn Quốc, lần lượt là yen và won, đã mất giá so với đồng USD của Mỹ trong thời gian gần đây.

Đầu tuần này, đồng yen của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD kể từ tháng 6/1990. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 15/4, 154,28 yen đổi 1 USD, mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 6/1990.

Sự trượt giá của đồng yen so với đồng USD đã gợi lại dự đoán về sự can thiệp tiền tệ của Nhật Bản. Thị trường vẫn đang theo dõi về bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự can thiệp từ chính quyền Tokyo nhằm ngăn chặn đà giảm giá của đồng nội tệ./.