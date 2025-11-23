Thế giới

Hà Lan đình chỉ hoạt động tại sân bay Eindhoven do UAV lạ

Hà Lan đình chỉ hoạt động tại sân bay Eindhoven do UAV không xác định, chuyển hướng chuyến bay sang Brussels, Rotterdam và Weeze để đảm bảo an toàn.

Ảnh minh họa. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Sáng 23/11 theo giờ Việt Nam, tức tối 22/11 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho biết toàn bộ hoạt động hàng không dân sự và quân sự tại sân bay Eindhoven đã bị tạm dừng do xuất hiện một số lượng chưa xác định các thiết bị bay không người lái (UAV). Các chuyến bay dự kiến hạ cánh được chuyển hướng sang Brussels, Rotterdam và Weeze (Đức).

Trước đó 1 ngày, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết đã phát hiện UAV trên bầu trời căn cứ không quân Volkel, cách sân bay Eindhoven khoảng 30 km. Quân đội Hà Lan đã sử dụng vũ khí để đối phó với các UAV nói trên.

Bộ này xác nhận lực lượng không quân đã bắn từ mặt đất để tìm cách vô hiệu hóa nhưng các UAV đã rời đi và không thể thu hồi được.

Nhà chức trách Hà Lan cho biết đang tiếp tục điều tra và khẳng định sẽ triển khai biện pháp cần thiết./.

