Mất điện diện rộng ở Nga do UAV Ukraine tấn công

Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) thuộc Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ khu vực do 2 nhà máy nhiệt điện Zuyevskaya và Starobeshevskaya đã bị hư hỏng nặng sau khi bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công dẫn đến mất điện diện rộng.

Người đứng đầu DNR Denis Pushilin cho biết, đêm 17/11 vùng này đã hứng chịu một cuộc tấn công chưa từng có của Ukraine nhằm vào hạ tầng lưới điện của DNR.

Các nhà máy nhiệt điện Zuyevskaya và Starobeshevskaya đã bị hư hại. Nhiều khu vực đông dân cư bị mất điện, các lò hơi và trạm lọc nước đã bị đóng cửa. Ước tính có khoảng 500.000 người ở Donetsk và các thành phố khác bị mất điện.

Để đáp trả, lực lượng Nga đang tấn công các cơ sở quân sự và doanh nghiệp của Ukraine bằng vũ khí dẫn đường chính xác trên không, trên biển và trên bộ, cũng như máy bay không người lái.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/11 cho biết nước này sẽ tìm cách “kích hoạt lại” tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Madrid cùng Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Zelensky nói: “Điều quan trọng trong lúc này là cảm nhận được sự ủng hộ không thay đổi”./.

Nga tuyên bố đạt thêm bước tiến ở Zaporizhzhia và Donetsk Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã kiểm soát các làng Slodkie và Nove thuộc vùng Zaporizhzhia, cùng làng Gnativka ở vùng Donetsk.