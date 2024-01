Hà Nội: Đề nghị người dân cung cấp thông tin vi phạm giao thông qua Zalo

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân Thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Một trường hợp xe khách đón trả khách sai quy định, đi với tốc độ kiểu “rùa bò” bị lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, dừng xe, kiểm tra và lập biên bản. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ việc một số chủ phương tiện không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân Thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp hoặc qua số điện thoại 024.3942.4451; tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội" để cung cấp thông tin.

Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố đã thành lập 4 tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến gồm lực lượng của Phòng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Công an các quận, huyện, thị xã…

Các lực lượng sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24 giờ trên các tuyến quốc, đại lộ Thăng Long đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội.

Các lực lượng sẽ kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đón trả khách không đúng quy định; không chấp hành tín hiệu của đèn tín hiệu giao thông; chở quá số người quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá tải; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định...

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình các Tổ công tác 141, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng thanh, thiếu niên hư, ngang nhiên vi phạm trật tự an toàn giao thông vàcó các hành vi vi phạm khác trên tuyến giao thông.../.

