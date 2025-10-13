Hamas tuyên bố bàn giao 4 thi thể con tin, Israel 'phẫn nộ'

Ngày 13/10, lực lượng Hamas thông báo sẽ bàn giao thi thể 4 con tin Israel thiệt mạng theo thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được với sự trung gian của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, xác nhận “sẽ bàn giao thi thể 4 con tin người Israel trong ngày 13/10.”

Động thái này đã vấp phải sự phản đối của Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích Israel, cho biết họ “sốc và thất vọng” khi biết rằng Hamas chỉ trả lại 4 trong tổng số 28 thi thể con tin, gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận” và kêu gọi Chính phủ Israel cùng các bên trung gian “hành động ngay lập tức để khắc phục bất công nghiêm trọng này."

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng lên án động thái trên, cho rằng việc Hamas chỉ bàn giao 4 thi thể là “không thực hiện đầy đủ các cam kết” trong thỏa thuận.

Ông cảnh báo: “Bất kỳ sự trì hoãn hay né tránh có chủ đích nào cũng sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận và sẽ bị đáp trả tương ứng.”

Tối cùng ngày, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) xác nhận đã cử nhân viên tới Dải Gaza để tiếp nhận nhiều quan tài chứa thi thể các con tin thiệt mạng, theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Hàng nghìn người tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv để chờ đón thời điểm các con tin được trả tự do. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

“Theo thông tin nhận được, đoàn của ICRC đang trên đường tới điểm hẹn ở phía Nam Dải Gaza, nơi nhiều quan tài chứa thi thể con tin sẽ được bàn giao” IDF cho biết, đồng thời khẳng định quân đội Israel “đã sẵn sàng tiếp nhận thêm các thi thể sẽ được chuyển giao trong thời gian tới."

Trước đó hôm 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình Gaza, trong đó Hamas sẽ thả các con tin Israel, còn Israel rút quân khỏi một phần Dải Gaza và trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine, gồm nhiều người bị kết án chung thân.

Kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do ông Trump công bố ngày 29/9 kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, với điều kiện Hamas phải thả con tin trong vòng 72 giờ, đồng thời loại bỏ vai trò của các nhóm vũ trang Palestine trong bộ máy quản lý Gaza, chuyển quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này cho một ủy ban kỹ trị dưới sự giám sát của cơ quan quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Ngay trong sáng 13/10, Hamas đã trả tự do cho toàn bộ 20 con tin còn sống của Israel, đổi lại, Israel cũng trả tự do cho 1.716 người Palestine đã bắt giữ tại Gaza và 250 tù nhân an ninh Palestine.

Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ca ngợi việc phóng thích 20 con tin còn sống là “khởi đầu của quá trình hàn gắn” và “một bước tiến hướng tới hòa bình Trung Đông.” Ông bày tỏ hy vọng thi thể các con tin thiệt mạng cũng sớm được đưa về.

Đại sứ Đức tại Israel Steffen Seibert đã trực tiếp gửi lời chào mừng tới 4 công dân Đức được trả tự do, gồm Rom Braslavski, hai anh em sinh đôi Gali và Ziv Berman, cùng Alon Ohel.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ giải trừ năng lực vũ trang của Hamas tại Dải Gaza.

Ông nêu rõ: “Vương quốc Anh sẵn sàng đóng vai trò đầy đủ, đặc biệt trong việc giám sát ngừng bắn và giải trừ vũ khí Hamas."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ đóng vai trò “rất đặc biệt” trong việc hỗ trợ Chính quyền Palestine quản lý Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập), ông Macron nhấn mạnh: “Về vấn đề quản trị, chúng tôi sẽ đồng hành cùng Chính quyền Palestine để bảo đảm họ có phần vai trò của mình và tiến hành các cải cách cần thiết cho giai đoạn hậu chiến.”

Ông cho biết thêm kế hoạch hòa bình do các bên đề xuất cùng những cuộc trao đổi với Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman là nền tảng quan trọng cho các bước tiếp theo.

Về phần mình, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã tới Sharm El-Sheikh để dự hội nghị, do Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng chủ trì, với sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ quốc gia. Thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin được xem là kết quả trực tiếp của kế hoạch hòa bình do Washington thúc đẩy.

Tại Liban, Tổng thống Joseph Aoun kêu gọi tiến hành đàm phán với Israel để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, viện dẫn tiền lệ hai nước từng đạt được thỏa thuận phân định biên giới trên biển dưới sự bảo trợ của Mỹ và Liên hợp quốc.

Cùng thời điểm, đoàn xe cứu trợ nhân đạo đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Gaza sau lệnh ngừng bắn, gồm 17 xe chở thực phẩm và 3 xe chở chăn màn, lều bạt, do Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp (AFAD) phối hợp với Trăng Lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định việc viện trợ đã được “tăng tốc đáng kể” kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đồng thời kêu gọi Israel tuân thủ đầy đủ cam kết và sớm khởi động tái thiết Gaza.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đạt được sau 3 ngày đàm phán tại Ai Cập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng hướng tới việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza./.

