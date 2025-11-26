Thế giới

Hàn Quốc cam kết giải quyết vướng mắc cho việc mở rộng sản xuất pin tại EU

Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho các công ty pin khi mở rộng kinh doanh tại EU, nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển ngành công nghiệp.

Trường Giang
Cảnh cảng hàng hóa tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực giải quyết những thách thức mà các công ty pin nước này đang phải đối mặt khi mở rộng kinh doanh tại Liên minh châu Âu (EU) bằng cách cải thiện môi trường thương mại của Hàn Quốc với EU.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn lời Đại diện Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo hôm 26/11 cho biết việc xuất khẩu pin thứ cấp và vật liệu catốt đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc sang EU trong những năm gần đây.

Trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng các quy định mới về pin của EU có thể làm tăng gánh nặng cho những công ty Hàn Quốc vốn đang phải vật lộn với nhu cầu xe điện toàn cầu trì trệ và rủi ro về chuỗi cung ứng, ông Yeo Han Koo cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm việc với các công ty sản xuất pin để giải quyết những trở ngại khi họ gia nhập thị trường EU và nỗ lực cải thiện môi trường thương mại và đầu tư với cả EU và những quốc gia thành viên riêng lẻ.

EU là một trong những thị trường xuất khẩu chính của các nhà sản xuất pin Hàn Quốc, chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu pin thứ cấp của nước này vào năm 2024. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, các công ty pin Hàn Quốc cũng đang tích cực thâm nhập thị trường EU, thành lập các cơ sở sản xuất tại Ba Lan và Hungary./.

