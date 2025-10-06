Israel trả tự do cho toàn bộ công dân Tây Ban Nha trên Đội tàu Global Sumud

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares ngày 6/10 thông báo Israel sẽ trả tự do cho 28 công dân Tây Ban Nha thuộc Đội tàu Global Sumud chở các nhà hoạt động ủng hộ Palestine và hàng viện trợ đến Gaza hiện vẫn bị giam giữ tại Israel.

Trước đó, 21 người trên con tàu này đã được thả hôm 5/10.

Ông Albares tuyên bố: “Chúng tôi đang nỗ lực để tất cả họ trở về Tây Ban Nha trong thời gian sớm nhất.”

Hàng chục nhà hoạt động khác thuộc nhiều quốc tịch trong Đội tàu Global Sumud cũng dự kiến rời Israel trong ngày 6/10. Phần lớn trong số họ sẽ được đưa bằng máy bay đến Hy Lạp trước khi tiếp tục hành trình về nước.

Đội tàu Global Sumud gồm khoảng 400 người đến từ nhiều quốc gia, tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza, nơi Liên hợp quốc ghi nhận nạn đói đã xảy ra sau gần 2 năm xung đột dữ dội và là kết quả của việc Israel “cản trở có hệ thống” hoạt động viện trợ nhân đạo.

Israel đã bắt đầu chặn các tàu trong đoàn trên vùng biển quốc tế từ ngày 1/10.

Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha ngày 23/9 đã thông qua lệnh cấm vận vũ khí “toàn diện” đối với Israel, trong khuôn khổ gói biện pháp mà Thủ tướng Pedro Sanchez miêu tả là nhằm chấm dứt “tội ác diệt chủng ở Gaza."

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo cho biết sắc lệnh này cấm toàn bộ hoạt động hoạt động xuất khẩu sang Israel các loại vật tư quốc phòng, sản phẩm hay công nghệ lưỡng dụng; đồng thời cấm nhập khẩu các thiết bị như vậy vào Tây Ban Nha.

Sắc lệnh cũng ngăn chặn các đơn xin trung chuyển nhiên liệu hàng không có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự và cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ khu định cư của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, kể cả việc quảng bá các sản phẩm đó./.

