Kylian Mbappe chinh phục cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp

Kylian Mbappe tiếp tục thi đấu thăng hoa để góp công lớn giúp Đội tuyển Pháp giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Ukraine ở lượt trận áp chót bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Chân sút sinh năm 1998 này để lại dấu ấn ở ba bàn thắng vào lưới Đội tuyển Ukraine, trong đó có một cú đúp và một kiến tạo cho Hugo Ekitike lập công.

Với cú đúp vào lưới Ukraine, Kylian Mbappe đã có được tổng cộng 55 bàn thắng và có 35 pha kiến tạo trong màu áo đội tuyển Pháp, chỉ kém 2 bàn so với Olivier Giroud để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Đội tuyển Pháp.

Không dừng ở đó, Kylian Mbappe ghi danh vào lịch sử khi chính thức chạm cột mốc 400 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Trước đó, Mbappe cũng từng chạm hai cột mốc đáng nhớ khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Anh ghi bàn thắng thứ 100 vào năm 2019 khi Pháp đối đầu Andorra và 300 bàn vào năm 2023 khi gặp Gibraltar.

400 bàn thắng Mbappe có được ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ, bao gồm tại Monaco (27 bàn), Paris Saint-Germain (256), Real Madrid (62) và tuyển Pháp (55).

Đáng chú ý, anh đạt được cột mốc này ở tuổi 26 và 328 ngày, nhanh hơn Lionel Messi (27 tuổi 95 ngày), Cristiano Ronaldo (28 tuổi 335 ngày), Harry Kane (30 tuổi 274 ngày), Karim Benzema (34 tuổi 4 ngày) hay Thierry Henry (36 tuổi 30 ngày). Tuy nhiên, Messi đạt mốc 400 bàn chỉ sau 525 trận, ít hơn 12 trận so với Mbappe (537 trận).

(Nguồn: X)

"400 bàn thắng có lẽ không gây ấn tượng với mọi người, nhưng với tôi đó là cột mốc đáng nhớ," Kylian Mbappe chia sẻ sau khi đạt cột mốc đáng nhớ. "Năm ngoái là một năm khó khăn với tôi nhưng mùa giải này tôi phải chứng minh rằng đội tuyển quốc gia rất quan trọng với tôi."

"Tôi cần thêm 400 bàn nữa. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Cột mốc này mang tính biểu tượng thôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để vượt qua những giới hạn tưởng như không thể."

Còn với Đội tuyển Pháp, chiến thắng 4-0 trước Ukraine đã đưa họ chính thức giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Đây cũng là kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp "Gà trống Gaulois" góp mặt. Trong 7 lần trước Pháp đã hai lần giành chức vô địch thế giới các năm 1998 và 2018.

Chia sẻ về trận thắng quan trọng trước Ukraine, tiền đạo 26 tuổi này cho hay: "Chúng tôi đã tăng tốc trong hiệp hai và chơi đúng với phong độ của mình, tạo ra nhiều cơ hội và tôi nghĩ mọi người đã có một buổi tối tuyệt vời."

Nói về kỳ World Cup sắp tới, Mbappe nói: "Tôi phải là phiên bản tốt nhất của chính mình để chúng ta có thể tham dự World Cup. Ai cũng biết và có thể nói về bóng đá, nhưng được chơi ở World Cup… chỉ những ai đã từng chơi mới biết rằng đó là điều đặc biệt, là vinh dự khi được đại diện cho đất nước mình trước mắt thế giới. Tất nhiên chúng tôi đến đó để giành chiến thắng, giống như 47 đội khác"./.

