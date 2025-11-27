LHQ thông qua nghị quyết kép về kiểm điểm kiến trúc xây dựng hòa bình

Ngày 26/11, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng thông qua nghị quyết kép về kiểm điểm kiến trúc xây dựng hòa bình năm 2025, với mục đích đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động xây dựng và duy trì hòa bình của Liên hợp quốc.

Nghị quyết số 2805 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua với sự đồng thuận của tất cả các thành viên, trong khi Đại hội đồng cũng thông qua nghị quyết tương tự mà không cần bỏ phiếu.

Các nghị quyết tái khẳng định mối liên quan chặt chẽ giữa phát triển, hòa bình, an ninh và quyền con người, đồng thời nhấn mạnh đầu tư vào phòng ngừa xung đột là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Nội dung nghị quyết kép cũng nhấn mạnh vai trò chủ đạo của các quốc gia thành viên trong phòng ngừa xung đột, xây dựng hòa bình và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến bạo lực tại mỗi quốc gia.

Đáng chú ý, các nghị quyết yêu cầu Ủy ban Xây dựng Hòa bình (PBC) xây dựng một chương trình công tác hằng năm chi tiết, linh hoạt, phù hợp với từng quốc gia, khu vực và nhóm chủ đề.

Chương trình này sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên khi có đề nghị, nhằm thúc đẩy các nỗ lực xây dựng và duy trì hòa bình, trong đó có việc tăng cường năng lực quốc gia.

Hai nghị quyết cũng đề nghị PBC tăng cường theo dõi và đánh giá quá trình triển khai, mở rộng hợp tác với các bên liên quan, đồng thời cải thiện phương thức tổ chức để nâng cao hiệu quả.

Ngoài ra, nghị quyết kép khuyến khích các quốc gia thành viên củng cố năng lực cho Văn phòng Hỗ trợ Xây dựng Hòa bình thông qua việc tận dụng nguồn lực hiện có hoặc tham gia đóng góp tự nguyện.

Đặc biệt, một sáng kiến mới là việc tổ chức “Tuần lễ xây dựng hòa bình” vào tháng 6 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc xây dựng và duy trì hòa bình.

Đây là lần đánh giá thứ tư kể từ khi Liên hợp quốc triển khai sáng kiến xây dựng hòa bình vào năm 2005. Các nghị quyết mới cũng kêu gọi một cuộc đánh giá toàn diện hơn về hoạt động xây dựng hòa bình của Liên hợp quốc vào năm 2030./.

Đại Hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi thiết lập “ngừng bắn Olympic” Nghị quyết do Italy trình bày, đề nghị thiết lập môi trường hòa bình từ 7 ngày trước lễ khai mạc Olympic (dự kiến diễn ra từ ngày 4-26/2/2026) tới 7 ngày sau khi bế mạc Paralympic (6-15/3/2026).