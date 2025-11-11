Mexico phát hiện nghĩa trang bí mật chôn cất nhiều thi thể

Nhà chức trách Mexico ngày 10/11 cho biết lực lượng chức năng nước này đã phát hiện ít nhất 16 thi thể chưa xác định danh tính trong một khu đất được sử dụng làm nghĩa trang bí mật gần thành phố du lịch nổi tiếng Cancún.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, công tố viên bang Quintana Roo (cách Cancún khoảng 42km về phía Tây), ông Raciel López Salazar, cho biết các thi thể được tìm thấy tại 10 vị trí khác nhau, bị chôn sâu dưới lớp ximăng và vôi để che giấu dấu vết.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra thêm 5 địa điểm nghi ngờ khác, đồng thời cho rằng số nạn nhân có thể còn tăng.

Việc phát hiện các nghĩa trang tập thể bí mật thường xảy ra ở các bang như Jalisco hay Veracruz, nhưng lại hiếm gặp tại Quintana Roo.

Bang ven biển này vốn là điểm du lịch nổi tiếng của Mexico. Thời gian gần đây, hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã lan đến bang này do đây là điểm tiêu thụ ma túy và đường trung chuyển người di cư.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh tình hình bạo lực tại Mexico vẫn nghiêm trọng.

Theo ông Armando Vargas - điều phối viên Chương trình An ninh Mexico Evalúa, hơn 18.400 vụ giết người đã được ghi nhận chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, tập trung chủ yếu ở miền Tây và Tây Bắc nước này.

Đáng chú ý, số vụ mất tích trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2024, với gần 11.350 trường hợp, cao hơn tới 276% so với năm 2015.

Hiện Mexico ghi nhận hơn 133.000 người mất tích, phần lớn các trường hợp xảy ra từ 20 năm trước./.

